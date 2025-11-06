Homicidio
Hallada muerta en la bañera la 'influencer' Irish Hsieh: se investiga al rapero Namewee
El artista dio positivo en metanfetamina y otras drogas
Muere Sikirit, la reina madre de Tailandia conocida como la 'Jackie Kennedy de Asia' por su estilo y belleza
Cristina Sebastián
La policía investiga al rapero Namewee, cuyo nombre real es Wee Meng Chee, por su presunta vinculación con la muerte de la 'influencer' Irish Hsieh.
El pasado 22 de octubre, la modelo Hsieh Youxin, conocida en redes sociales como Irish Hsieh, fue encontrada sin vida en la habitación del hotel de Jalan Conlay (Kuala Lumpur, Malasia) donde se hospedaba durante uno de sus viajes.
¿Muerte súbita o asesinato?
Inicialmente, se consideró que la 'influencer' y modelo de 'Only fans' había fallecido por causas naturales. Sin embargo, tras las primeras investigaciones, las autoridades aseguraron que había evidencias suficientes para considerarlo un homicidio.
Fuentes oficiales indican que la última persona que vio con vida a Irish fue el rapero Namewee. Presuntamente, se habían reunido en el hotel de Kuala Lumpur para hablar de una futura grabación musical.
El rapero explica que, cuando llegó a la habitación, encontró en la bañera el cuerpo, ya sin vida, de la joven. Namewee asegura que intentó reanimarla sin éxito antes de llamar a los servicios de emergencias.
Posesión de drogas
Namewee fue arrestado en ese momento por una presunta posesión de drogas. Las pruebas toxicológicas indicaron un rastro de anfetaminas, metanfetamina, ketamina y THC en el rapero, pero finalmente fue liberado bajo fianza y se encuentra a la espera del juicio.
"Me entristece profundamente el repentino fallecimiento de Irish", comenzaba diciendo el artista en un comunicado publicado en su Instagram. Además, Namewee niega haber consumido drogas en el hotel junto a la 'influencer'.
"He visto otra noticia falsa y me siento muy molesto. También he recibido muchas consultas, así que me dirijo a todos a la vez.
No he consumido ni portado drogas; simplemente he estado bebiendo más últimamente. Aunque parezca mentira, la verdad saldrá a la luz cuando se publique el informe policial, lo cual debería tardar unos dos o tres meses.
La razón por la que no respondimos antes es porque el caso aún está bajo investigación y no podemos revelar detalles. Además, hemos sido objeto de chantaje estos últimos días; si quieren continuar con esta farsa, estamos dispuestos a luchar hasta el final.
Me entristece profundamente el repentino fallecimiento de Irish. Que en paz descanse. La ambulancia llegó casi una hora tarde, no entiendo para qué sirve el 999 [número de teléfono de emergencias en varios países]; llamar para preguntar solo me va a traer problemas", expresaba el artista en un comunicado publicado el pasado día 2.
Las investigaciones continúan mientras se esperan los resultados de la autopsia y las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para rastrear los últimos movimientos de la víctima.
