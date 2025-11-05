El hijo de Leo Messi recuerda al Barça en su 13º cumpleaños

A todos aquellos que aún no han olvidado el 5 de agosto de 2021, puede que esta noticia les toque el corazón. Los aficionados del Fútbol Club Barcelona vivieron uno de los días más tristes de la historia del club: la salida de Lionel Messi, su estrella. El mejor jugador de la historia del fútbol.

Esta afirmación no es una opinión personal. En mayo, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS por sus siglas en inglés) lo reconoció como el ‘Mejor futbolista de todos los tiempos’.

Barça, PSG e Inter de Miami

El caso es que, para todos los culés, aquel suceso de agosto fue un golpe muy duro que terminó con el astro argentino jugando en el Paris Saint-Germain.

En 2023, la familia Messi se trasladó a Estados Unidos y, hasta el momento, el exjugador azulgrana forma parte del Inter de Miami CF.

La fiesta azulgrana de Thiago

Sin embargo, este fin de semana ha sido especialmente reconfortante para los barcelonistas y Thiago Messi, el hijo mayor de Leo y Antonella, ha sido el responsable de ello. El motivo es que el joven, que cumplía 13 años, decidió celebrar su cumpleaños con una fiesta totalmente decorada con elementos del FC Barcelona.

En las cinco fotografías publicadas por @antonelaroccuzzo y @leomessi se puede ver que el Barça está presente en cada detalle: 'photocall' con el Spotify Camp Nou y la ciudad de Barcelona al fondo, colchoneta hinchable con el escudo del equipo, tarta en forma de mini Camp Nou y una pequeña camiseta del equipo. Además, la fiesta contó con piscina de bolas (rojas, azules, blancas y negras), balones y un campo para jugar al fútbol.

Por si fuera poco, en las imágenes se aprecia a Thiago vistiendo la que fue la segunda equipación azulgrana de la temporada pasada. También aparece una camiseta de la actual equipación principal con el dorsal Thiago y el número 13, en referencia a la edad que cumple.

Reacciones en redes

En el pie de foto, los padres de Thiago quisieron dedicarle unas palabras: “Qué hermoso es celebrarte Thiagui. 13. Te amamos tanto tanto”.

Por su parte, los aficionados del Barça han decorado la publicación de nostalgia e ilusión con comentarios como “Me había emocionado y todo pensando que volvía”, “Visca Thiago y visca el Barça” o “Puedes sacar al hombre de la ciudad, pero no a la ciudad del hombre”.

La publicación, dos días más tarde, acumula en Instagram 5,1 millones de 'me gustas', 28.500 comentarios y 52.300 usuarios han republicado el contenido de la familia Messi.