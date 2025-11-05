Todos los detalles sobre las memorias del rey Juan Carlos I

Las Mamarazzis vuelven un miércoles más a la carga para repasar la actualidad rosa más inmediata. En otro episodio de su pódcast en EL PERIÓDICO, Laura Fa y Lorena Vázquez han hablado largo y tendido de las memorias del rey Juan Carlos I, que han visto la luz este mismo miércoles en Francia (para tenerla en las librerías españolas, habrá que esperar al 3 de diciembre).

Así, tras unas semanas inusualmente tranquilas en la Zarzuela, las confesiones que nos llegan desde Abu Dabi vuelven a poner patas arriba a una Familia Real cuyas discordancias no han sido el único motivo por el que sus miembros han vuelto a las portadas de revista. Al margen de esta "reconciliación con su pasado", término que da nombre al libro en palabras de su autora, la escritora francesa Laurence Debray, también ha habido tiempo para recapitular sobre los amores y desamores de los famosos en los últimos días.

"Deslices" y "discrepancias" del rey emérito

Los borradores que habían llegado a manos de varios periodistas ya aventuraban cuáles serían los titulares más destacados de la autobiografía del rey emérito, cuya extensión, finalmente, se ha quedado en 400 de las 600 páginas que tenía originalmente. A desmenuzar la obra ha ayudado el testimonio de su autora Laurence Debray. En una entrevista concedida en exclusiva a la revista '¡Hola!', la escritora gala ha ahondado en cómo se desarrolló la confección de estas memorias; un proceso que la llevó tanto a ella como a su familia a mudarse a Abu Dabi, donde se llevaron a cabo las entrevistas de las que beben los textos del libro.

'Reconciliación' es el segundo título que Debray dedica a su buen amigo, después de que en marzo de 2022 viese la luz 'Mi rey caído'. En un ejercicio de blanqueamiento de su figura, el exmonarca toca todos los palos. O casi todos: de Bárbara Rey, Corinna Larsen o su fiel 'amiga' Marta Gayà, ni rastro. Sí que reconoce, al menos, que cometió algunos "deslices", que es lo más cercano a "infidelidad" que oiremos salir de la boca del padre de Felipe VI.

Para sorpresa de las Mamarazzis, ni el "sigo muy unido a mi mujer" ni la lluvia de elogios que Juan Carlos I recita en el capítulo dedicado a la reina Sofía son palabreo barato. Según desveló Susanna Griso, la relación entre ambos Eméritos es "mucho mejor" de lo que muchos alcanzaríamos a sospechar, con llamadas recurrentes que serían visitas presenciales de ella a Abu Dabi de no ser por la presión mediática.

Pero no todo iban a ser reconciliaciones. Con los fragmentos sobre su "discrepancia personal" con la reina Letizia, la obra alcanza un nivel de tensión aún mayor que en la rememoración de la muerte accidental del hermano de Juan Carlos I en brazos de su padre. Cree el emérito que la mujer de su hijo "no ayudó" a la cohesión familiar con el papel de cortafuegos que asumió a raíz de los líos judiciales –cada uno con el suyo– de varios miembros de la Casa Real.

Tras una semana por Cascais, Juan Carlos I ha llegado hoy mismo a Vigo, aunque desde su entorno ya han aclarado de que no se trata de una visita con fines promocionales. Las Mamarazzis, por su parte, no han logrado un consenso claro al respecto: Fa cree que el rey emérito no dará entrevistas y, si lo hace, será a través de la prensa escrita; Vázquez, en cambio, ve en Carlos Herrera un serio candidato a llevarse el gato al agua con una única entrevista que se produciría en formato radiofónico.

Flechazo de Juan Urdangarin en la oficina

Siempre dentro del ámbito Real, '¡Hola!' adelantó en su versión digital, antes de que 'Lecturas' lo llevase al papel, que Juan Urdangarin tiene novia. Los morreos por Londres captados en las fotografías que han visto la luz este miércoles, desde luego, no dejan lugar a demasiadas dudas. La nueva nuera de la infanta Cristina es Sophia Khan, una joven de origen hindú, de 25 años, a quien el mayor de los hermanos Urdangarin conoció trabajando en la empresa de Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar.

Las informaciones contrastan, pues, con lo que algunos medios insinuaban al hablar del "amiguito" con el que vivía el joven español, en lo que fue una clara práctica de 'outing' (o, lo que es lo mismo, declarar la orientación sexual de una persona sin su consentimiento).

Del platillazo final de Lamine Yamal a las campanas de boda de su padre

Presente amoroso de contrastes en la familia Nasraoui. Por un lado, Mounir, padre de Lamine, anunció el pasado viernes que se ha comprometido con su novia, de quien sabemos el nombre –Khristina–, la edad –23 años– y poco más. Lo hizo a través de una fotografía que subió a su perfil de Instagram, bautizado con el ya famoso @hustle_hard_304. La estampa fue, cuanto menos, peculiar: ambos en un balcón; ella sentada en una silla de oficina y luciendo gafas de sol en lugar de sonrisa, y él, de pie a su lado.

Paralelamente, un Lamine Yamal en plena efervescencia afronta su primera ruptura mediática. Fueron un total de 67 los días que duró la relación del futbolista con la cantante argentina Nicki Nicole, en un noviazgo que será recordado por las muestras apresuradas de cariño vía redes antes que por la naturalidad de la pareja. Sea como sea, no ha trascendido el motivo de la ruptura, aunque desde ambas partes se han empeñado en desmentir cualquier tipo de rumor en torno a supuestas infidelidades, sobre todo a raíz de la visita express del jugador a Milán, donde, según recogen varios medios, se habría reunido con la 'influencer' italiana Anna Gegnoso.

¿"Pildorita" de la Aitana Ocaña más enamorada?

"Esta vez no fue porque no quisiera estar sola, sino porque me he enamorado de verdad". Con estas palabras describía Aitana Ocaña su situación sentimental con el 'youtuber' Daniel Alonso (conocido por su nombre de creador de contenido, 'Plex'). La cantante celebró el dulce momento que atraviesa en detrimento de sus anteriores noviazgos, a quienes dejó esta suerte de recadito –"pildorita", en palabras de Lorena Vázquez– con esta declaración en el pódcast 'Se regalan dudas'.

Los Javis, una relación "intensa" y... ¿abierta?

A oídos de las Mamarazzis, como a tantos otros, han llegado estos últimos días los rumores sobre Los Javis: "Esta pareja podría estar en crisis", vaticinan. Sin entrar en si eso es cierto o no, Fa y Vázquez han podido saber a través de su entorno que ambos conforman una pareja "intensa" (que además convive en el entorno laboral) y con una fórmula propia para seguir conviviendo juntos.

¿Hablamos de una relación abierta? De momento, las etiquetas quedan relegadas a un segundo plano tras el reciente avistamiento de uno de Los Javis, muy bien acompañado de un chico, por la calle Pez del barrio de Malasaña (Madrid).

