La reina Letizia apuesta por su estilismo más impresionante en la cena de gala con el Sultán de Omán

Tras el primer recibimiento oficial al Sultán de Omán, Haitham bin Tarik de Omán, a primera hora de la mañana, los reyes Felipe y Letizia han presidido la tradicional cena de gala en el Palacio Real retomando así una de las apariciones más espectaculares de la Reina. En esta ocasión, doña Letizia acaparaba todas las miradas con un estilismo espectacular en el que apostaba por unas de las piezas máss icónicas del joyero real, la Tiara Rusa.

Si durante la jornada la Reina había optado por la elegancia y la sencillez sin grandes joyas, lo mejor estaba reservado la para noche. Convirtiéndose en el centro de todas las miradas, doña Letizia recuperaba de su armario el impresionante vestido azul satinado de The 2nd Skin Co. De corte clásico, se trta de un diseño con una estructura muy rígida en azul intenso con volumen en la falda y larga cola que luce un ciniturón del mismo tejido para resaltar la figura. Este mismo diseño ya lo lució durante uno de los banquetes junto a Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos en el Palacio Real de Ámsterdam.

En cuanto a las joyas, la esposa del rey Felipe VI eligió la Tiara Rusa confeccionada en platino y diamantes inspirada en los tradicionales tocados de la aristocracia zarista -kokoshnik rusos-. Para los pendientes se decantó por los chatones, unas de sus piezas preferidas del joyero real. Sobre su cuello, un impresionante collar de la Orden de Omán que el propio Sultán le había obsequiado tan solo unas horas antes.