Los candidatos del público para dar las Campanadas en RTVE: Gabriel Rufián y Vito Quiles o Ábalos y Koldo, los más votados

Televisión española lideró el último año las Campanadas con 5.642.000 espectadores y un 33,1% de cuota de pantalla. Con David Broncano y Lalachus al mando, superaron a una Cristina Pedroche que parecía imbatible, y que acompañada de Alberto Chicote, se adjudicaron unos 5.550.000 espectadores. RTVE quiere volver a situarse en el primer puesto y ha puesto en marcha una iniciativa inédita para elegir a los presentadores de 2025.

Broncano y Lalachus ya han anunciado que no repetirán este año como los protagonistas de TVE para las Campanadas. Por lo que la corporación televisiva ha abierto una encuesta en su página web para conocer quienes serían las opciones favoritas de los espectadores. Una vez más, se ha hecho evidente el 'troleo' del público, que ha pedido unas opciones rocambolescas.

La votación se cerrará el 20 de noviembre a las 23.59 horas y hasta el momento, algunos de los más votados son Silvia Charro, Silvia Intxaurrondo o Gabriel Rufián. A través de su web, los espectadores pueden proponer y votar quiénes serían sus presentadores ideales, desde periodistas y humoristas hasta cantantes, políticos o influencers. Una vez se cierre el plazo, RTVE analizará los resultados antes de hacer pública su elección final.

Hata el momento, entre los más votados aparecen Silvia Charro y Simón Pérez, los economistas que se hicieron virales hace unos años tras protagonizar un vídeo sobre hipotecas fijas por el estado en el que se encontraban. "Su vuelta a la actualidad ha despertado la curiosidad de muchos usuarios", apuntaron los organizadores. También figuran en posiciones destacadas Juanjo Bona y Masi, Marc Giró y Silvia Intxaurrondo, el entrenador del Getafe, José Bordalás junto a Allan Nyom o José Luis Ábalos.

Las opciones preferidas del público