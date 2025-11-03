Comunicado urgente de la actriz Angy Fernández: "...me voy"

La actriz Angy Fernández no podrá continuar en el musical ‘Godspell’, dirigido por Antonio Banderas.

La intérprete se ha visto obligada a abandonar el proyecto por un problema de salud que le impidió incluso debutar en el espectáculo, estrenado el pasado jueves día 30. "Asimilando que me voy a Málaga, iba a estar aquí cuatro meses y me tengo que ir".

"Me vuelvo para mi casa"

A través de su cuenta de Instagram, la actriz -conocida por su papel de Paula en ‘Física o Química’- ha explicado: “Me había traído una maleta para cuatro meses y me vuelvo para mi casa”. Con estas palabras, quiere dejar claro que su salida no responde a una decisión personal, sino a motivos médicos.

Fernández se somete a una operación este lunes 3 de noviembre por una lesión en la rodilla que le impide continuar con la obra dirigida por Banderas, basada en la versión de Emilio Aragón.

"No es el final, pero me duele"

El pasado 21 de octubre, la artista ya había manifestado en la misma red social que no atravesaba un buen momento: “Tenía ilusión, tenía energía, y ahora mismo no la tengo. Lo siento. No es el final, pero me duele. Me cuesta aceptar que tengo que parar, que no puedo controlar esto”.

Aun así, quiso animarse con un mensaje de resiliencia: “Voy a cambiar mi narrativa: lo acepto. Tengo ilusión por recuperarme y por volver a subirme a un escenario. Haré lo posible para que sea pronto (haciendo las cosas bien)”.

El día después del estreno, la mallorquina compartió un nuevo vídeo en el que relató: “He estado con mis compañeros y mis compañeras, y les he dado todo mi amor, mi energía y he vivido un momento precioso. Ay, la vida, pero bueno, todo pasa por algo. Veremos por qué ha pasado esto”.

"Os voy a echar de menos"

Además, la artista ha aprovechado para agradecer el cariño y el trabajo compartido con el equipo: “Gracias especialmente a @antoniobanderas por tanto mimo, por su pasión y ganas, por cuidarme, valorarme y por recordarme lo que significa este proyecto para todos nosotros. Cada día te admiro más. Ha sido un placer estar a tu lado”. Asimismo, ha explicado que Banderas le había hecho un regalo el mismo día del estreno, como muestra de su apoyo.

“A mis compañeros y compañeras: Os acompañaré desde la distancia, pero muy cerquita de corazón. Y pronto volveré a veros -con más fuerza, más energía y muchas ganas de celebrar todo lo que estáis consiguiendo. Os voy a echar de menos”, recitan las últimas líneas de su publicación.