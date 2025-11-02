Famosos
Raquel Revuelta, feliz por su amiga Eva González tras conocer su noviazgo: "No lo conocía ni era conocedora de que tenía un novio formal"
Mamarazzis | Irene Rosales y Eva González, ilusionadas de nuevo: descubrimos todos los detalles de sus nuevas parejas
Chance
Eva González acaparaba los titulares tras dejarse ver en actitud cómplice con su nueva ilusión, un joven sevillano llamado Nacho con el que mantendría un discreto romance desde hace aproximadamente un año. La revista 'Lecturas' publicaba las fotografías y lo cierto es que no cabe ninguna duda de que la presentadora vuelve a sonreír al amor.
"De verdad, ya sabéis que nunca entro en estas cosas ni para lo bueno ni para lo malo. Entonces, solo puedo deciros que estoy bien y ya está. Estoy muy contenta", decía la comunicadora cuando le preguntaban por su nuevo amor en la V edición de la gala solidaria 'Elle X Hope' organizada por la revista Elle.
Celebración de cumpleaños atípica
Disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida, Eva cumplirá 45 años el próximo 5 de noviembre y ya desveló que lo celebrará "trabajando" porque "justo ese día tenemos grabación, pero estoy muy contenta en 'La Voz'".
Declaraciones de Raquel Revuelta
Tras confirmar, de alguna manera con esa tímida sonrisa, su nueva relación, Raquel Revuelta ha sido preguntada hace unos días por esta buena nueva de su amiga y confesaba ante las cámaras que "no lo conocía ni era conocedora de que tenía un novio formal". Eso sí, la andaluza, se alegraba "muchísimo" de "todo lo bueno que le pasa a ella".
- Cierra la última granja lechera del Pallars: 'Fuimos pioneros en tecnología, pero ahora no hay relevo generacional
- Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
- Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
- La justicia da la razón a dos vecinas: llevaban 30 años usando los trasteros comunitarios de forma privada
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Sijena cambia las reglas del juego: 'Si las pinturas se pueden mover, también puede hacerlo la Dama de Elche
- ¿Qué centros comerciales están abiertos hoy, día de Todos los Santos, en Barcelona y Catalunya?
- Los dardos de Rosalía a Rauw Alejandro en 'La perla', una canción de su nuevo disco 'Lux': 'Un terrorista emocional