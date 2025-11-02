Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Raquel Revuelta, feliz por su amiga Eva González tras conocer su noviazgo: "No lo conocía ni era conocedora de que tenía un novio formal"

Mamarazzis | Irene Rosales y Eva González, ilusionadas de nuevo: descubrimos todos los detalles de sus nuevas parejas

Eva González acaparaba los titulares tras dejarse ver en actitud cómplice con su nueva ilusión, un joven sevillano llamado Nacho con el que mantendría un discreto romance desde hace aproximadamente un año. La revista 'Lecturas' publicaba las fotografías y lo cierto es que no cabe ninguna duda de que la presentadora vuelve a sonreír al amor.

"De verdad, ya sabéis que nunca entro en estas cosas ni para lo bueno ni para lo malo. Entonces, solo puedo deciros que estoy bien y ya está. Estoy muy contenta", decía la comunicadora cuando le preguntaban por su nuevo amor en la V edición de la gala solidaria 'Elle X Hope' organizada por la revista Elle.

Celebración de cumpleaños atípica

Disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida, Eva cumplirá 45 años el próximo 5 de noviembre y ya desveló que lo celebrará "trabajando" porque "justo ese día tenemos grabación, pero estoy muy contenta en 'La Voz'".

Declaraciones de Raquel Revuelta

Tras confirmar, de alguna manera con esa tímida sonrisa, su nueva relación, Raquel Revuelta ha sido preguntada hace unos días por esta buena nueva de su amiga y confesaba ante las cámaras que "no lo conocía ni era conocedora de que tenía un novio formal". Eso sí, la andaluza, se alegraba "muchísimo" de "todo lo bueno que le pasa a ella".

