LAMINE YAMAL COMIENZA LA MUDANZA A SU NUEVA CASA

LAMINE YAMAL COMIENZA LA MUDANZA A SU NUEVA CASA / EUROPA PRESS TV

Madrid
Lamine Yamal ha confirmado este fin de semana su ruptura sentimental con Nicky Nicole después de días de rumores que circulaban por las redes sociales sobre un distanciamiento entre ambos. El futbolista del FC Barcelona le aseguraba al periodista Javi Hoyos que "no estamos juntos".

Además, quiso dejar claro que "no ha sido por ninguna infidelidad" y explicaba que "simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación".

Ahora el jugador de fútbol está centrado en la mudanza a su nueva casa... esa en la que un Gerard Piqué y Shakira compartieron su vida durante años. El joven deportista se ha dejado iniciando inicia la mudanza: ha comenzado a sacar los muebles que había en su interior.

Personal contratado acudió con las herramientas necesarias para sacar todo lo que Yamal no quiere en su nuevo hogar: un sofá, una televisión cubierta con una manta, otro televisor cubierto con plástico, una mesa metálica y un par de sillas.

A pesar de esta ruptura sentimental que muchos auguraron hace unas semanas, parece que Lamine está ilusionado con esta nueva etapa vital en la que ha adquirido la vivienda en la que vivió Shakira y Piqué y ya estaría manos a la obra para hacer de esa casa su nuevo hogar.

