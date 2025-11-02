Los despropósitos de una tiktoker en una cueva de Ibiza: parrilla frente al mar y quema de velas, incienso y palosanto

Si en este mundo de influencers, tiktokers y youtubers Nuria Ruiz Vega quería llamar la atención, ya lo ha hecho. Pero no, precisamente, en la forma que quería. La joven, cuyo perfil está especializado en viajes low cost, seguramente no imaginaba que el cuqui vídeo en el que mostraba dónde se había alojado una noche durante su estancia en la isla le podría salir caro. Y es que cuando Diario de Ibiza publicó su vídeo, en el que mostraba la cueva de Sant Joan en la que había dormido, a la Policía Local de Sant Joan y a la Guardia Civil les faltaron minutos para ponerse manos a la obra. Al enterarse de esto, la influencer cerraba sus cuentas a los no suscriptores, aunque ya era tarde.

En estos momentos, ambos cuerpos investigan el espacio donde detectaron almacenaje de desechos y objetos en mal estado y que, al parecer, es la misma que publicó la tiktoker. "Buenos días, bienvenidos a nuestra casita de hoy en Ibiza. Venid que os la enseñamos", comienza el vídeo, que no llega al minuto y medio, la influencer. "Aquí tenemos la puerta de entrada, con todos sus detalles, sus figuras...", indica, al más puro estilo '¿Quién vive aquí?'.

"Si pasamos por aquí nos encontramos con una nevera, muy importante para tener todo frío", continuaba mostrando la típica nevera de playa de color azul antes de pasar a la "zona de despensa" donde se podía encontrar "un poco de todo". En las imágenes se veían ollas, un montón de garrafas de agua, sábanas, sal... Y, aunque ella no lo mencionaba, una parrilla apoyada contra la pared porosa de la cueva.

Un altar con velas y una parrilla frente al mar

"Si seguimos por aquí vemos la otra parte de la cueva, que es donde hemos estado y donde hemos dormido", continuaba mostrando un colchón en el suelo con sábanas y cojines y bajo lamparitas de papel colgadas del hecho. Y entonces venía uno de los puntos más polémicos de la peculiar casita de veraneo: "Aquí tenemos un pequeño altar donde tenemos velas, incienso, palosanto...". Vuelta a la cama: "Seguimos con una zona donde poder dormir a la perfección, donde hemos pasado la noche". Al fondo, apoyada en la pared, una guitarra y, según explicaba, a un lado de la cama había lápices y bolígrados y papel "para poder escribir mensajes y dejarlos en la cajita".

La zona de cocina, relataban, a las puertas de la cueva: una zona en la que encender la parrilla "frente al mar con estas pedazo de vistas". Del baño no hablaban en el vídeo.

La publicación de Diario de Ibiza disparó las alarmas de los agentes, que pocas horas después se desplazaban hasta la cueva, donde detectaron restos de hogueras que se habrían encendido a menos de 50 metros de una zona forestal. También líquidos y suciedad en las rocas. Todo ello, afirmaban, supone un riesgo ambiental y no respeta la normativa de protección costera. Los agentes recordaban que no está permitido encender fuego ni ocupar lugares públicos marítimo-terrestre para el uso de propiedad privada, puesto que se trata de un espacio protegido.

Ya desde el primer momento el vídeo generó polémica, algunos usuarios de las redes sociales le preguntaban si era legal acampar ahí, a lo que la toktoker respondía: "Fuimos para un día, no vivimos allí".

La Policía Local de Sant Joan ha retirado los residuos y trata de identificar y localizar a alguno de los propietarios de los objetos hallados, a los que, anuncia, se aplicarán sanciones. De la misma manera, se instruirán las denuncias correspondientes por las posibles infracciones detectadas y se dará traslado a las autoridades competentes para su valoración y seguimiento.