Del césped a Miss Universo 2025: El exfutbolista francés del Real Madrid, Claude Makélélé (52), será jurado en el certamen de belleza

Los jugadores de fútbol suelen tomar varios caminos al colgar las botas. Por un lado, puede que sigan dentro de la industria y se saquen la titulación para convertirse en entrenadores, como el caso de Pep Guardiola o Luis Enrique.

También hay que desaparecen y se alejan de la vida mediática para disfrutar del dinero conseguido como profesionales, aunque también están los que pasan a los medios de comunicación como comentaristas, como Thierry Henry o tantos otros.

Sea como sea, lo que no es demasiado habitual es ver a una exestrella del fútbol como jurado en un certamen de belleza.

Esta es precisamente el destino que ha seguido el exinternacional francés y exjugador del Real Madrid, Claude Makélélé, que se convertirá en juez de Miss Universo 2025, el próximo 21 de noviembre desde Tailandia, tras intentar la opción de mánager y televisivo sin demasiado éxito.

"El legado de Claude Makélélé, figura icónica del mundo del fútbol, trasciende las canchas", revelaba la cuenta oficial del concurso en Instagram.

"Desde sus años en el Real Madrid hasta el Chelsea FC y el PSG, Claude sigue inspirando a generaciones en el mundo del deporte y más allá. Desde su notable carrera como jugador y entrenador hasta su continua influencia como modelo a seguir a nivel mundial, personifica la excelencia y la integridad", añaden.

Sin suerte en los banquillos

Makélélé se retiró en el PSG en 2011 y probó suerte en los banquillos del Bastia en 2014, pero no consiguió sus objetivos y salió del club con la misma rapidez con la que entró.

Tampoco le fueron bien las cosas en Bélgica, donde se puso a los mandos del KAS Eupen entre 2017 y 2019, ni en Grecia, pues duró tan solo tres partidos a cargo del PAE Asteras Tripolis en 2024.

Ahora no se sabe si ha desistido completamente de sus aspiraciones como entrenador, pero está claro que ha buscado darle un giro a su carrera con una experiencia de lo más exótica.

El francés fue subcampeón del mundo en 2006 y consiguió varios títulos importantes a lo largo de 19 temporadas como profesional, además de los clubes más destacados, jugando para el Nantes (1992-1997), el Olympique de Marsella (1997-1998) y el Celta (1998-2000), antes de dar el salto.