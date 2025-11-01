Pili Vila, hermana y escudera de Rosalía

Ya lo advirtió Leonor en los últimos Premios Princesa de Asturias: sin Venus no habría Serena Williams y ella no sería la misma sin la infanta Sofía. Rosalía también ha encontrado su media naranja en el amor fraterno, siendo Pilar Vila Tobella su “mejor amiga, hermana, compañera, socia, musa, estilista, humorista, humanista y 'cheerleader'”, según posteó la cantante para felicitarla en su último cumpleaños. Justo dos años mayor –Pilar Vila nació el 28 de septiembre de 1990 y Rosalía el 25 de septiembre de 1992–, se criaron juntas en Sant Esteve SesRovires y comparten gustos y referentes. Este conocimiento íntimo de su hermana, junto con sus estudios de Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra y su gusto por las artes visuales y la fotografía, han llevado a Pilar Vila –alias “la Pili”– a convertirse en la mano derecha de la cantante, dejando su impronta en sus estilismos y su proyecto artístico. Pero no solo eso: también es su asistente personal y aparece en los títulos de crédito de algunas canciones, como 'Hentai’ y ‘CUUUUuuuuuute’.

A su lado desde los albores de su carrera musical, pero fuera de plano, Pilar Vila ha ganado protagonismo en los últimos tiempos por su relación con Diego Ibáñez, cantante de Carolina Durante y ex de Amaia. “Te echaste una novia que es un poco rara/ es un poco cuadro que se parezca a mí”, se prestó a cantar Rosalía en su colaboración con el grupo madrileño, ‘Normal’. El pasado marzo, Pilar Vila decidió abrir sus redes sociales y aunque sus seguidores se dispararon y ya acumula más de 71.000 en Instagram, opta por la discreción en su cuenta @pilienspain, con imágenes más bien alegóricas en las que no suele aparecer.

En otro tiempo se hizo llamar Daikyri en redes, para compensar esa juventud de la que no pudo disfrutar al ser madre soltera con solo 22 años de un niño, Genís. Antes de convertirse en estilista, coincidiendo con el éxito musical de su hermana, Pilar Vila llegó a trabajar de limpiadora en hoteles para sacarlo adelante. También tiene un perro, Mochi, un chihuahua que es otro habitual en las fotos de Rosalía.

"Más mami que moto"

Miembro de la empresa Motomami SL, al igual que su madre, Pilar Tobella, ella se define como “más mami” que moto, en referencia a un carácter menos explosivo y más cuidador. Sirva como ejemplo la incursión en el fútbol de las dos hermanas: formaron parte de un equipo femenino en Sant Cugat del Vallés en el que ella jugaba defensa y Rosalía delantera, en lo que consideran una metáfora de sus vidas, según explicaron en el podcast ‘La pija y el quinqui’.

Solo la pandemia las separó: Rosalía se instaló en Miami, trabajando en el disco Motomami en maratones de 15 horas al día, y Pilar Vila siguió en Sant Esteve SesRovires con su hijo. Una separación de casi dos años que la cantante recuerda por su dureza, y de la que nació el tema ‘G3 N15’, en el que lamentaba estarse perdiendo ver crecer a su sobrino.

Dentro del deportivo blanco que Rosalía conducía sembrando el caos por el centro de Madrid para presentar su nuevo disco, ‘Lux’, Pilar Vila es el elemento perenne de una artista que se define por su maestría para la continua transformación. Mientras que Rosalía deja atrás a sus amores más rotundos, como C. Tangana o Raw Alejandro, y a sus colaboradores más estrechos, caso de El Guincho o Refree, “la Pili” permanece.