Cultura digital
Pedro Sánchez se convierte en ‘booktoker’ y sorprende con sus recomendaciones culturales en TikTok
El presidente del Gobierno cambia el tono de sus vídeos y apuesta por compartir lecturas, cómics y canciones con sus más de 158.000 seguidores
¿Qué gana y qué pierde Puigdemont con su ruptura con Sánchez?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sorprendido a sus seguidores al dar un giro a su contenido en TikTok, donde ya acumula más de 158.000 seguidores.
Lejos de los habituales mensajes políticos y apariciones institucionales, Sánchez se ha adentrado en el mundo de los ‘booktokers’, la comunidad de usuarios que comparte recomendaciones literarias y culturales en la plataforma.
Recomendaciones presidenciales para el fin de semana
En el vídeo que ha compartido este sábado, el Presidente propone un libro y una canción para el fin de semana. Entre sus sugerencias, ha destacado el cómic 'Contrapaso: Los hijos de los otros', de Teresa Valero, una obra que aborda la represión que se vivió durante la dictadura y que, según Sánchez, refleja un compromiso con la memoria y la historia democrática del país.
También ha mencionado como próxima lectura un cómic de Rosa Ponce, además de recomendar la música de la cantante Restinga, de quien asegura que “cualquiera de las canciones de su primer disco merece la pena”.
Con este nuevo enfoque en su cuenta de TikTok, Pedro Sánchez muestra una faceta más cultural y personal, compartiendo contenidos centrados en la literatura, el cómic y la música a través de una de las redes sociales más populares del momento.
- Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
- Nuria, la elegida por Dios
- Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma el próximo lunes en un simulacro de emergencia
- Manuel García-Castellón: 'No me ha sorprendido el caso Leire porque las cloacas a veces no se han conocido, pero siempre están ahí
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- El Supremo confirma la indemnización a uno de los fiscales presionado por Leire Díez por la investigación interna que sufrió
- ¿Cuándo se cobra la paga doble de Navidad? Buenas noticias para los jubilados
- Sijena cambia las reglas del juego: 'Si las pinturas se pueden mover, también puede hacerlo la Dama de Elche