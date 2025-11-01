Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedro Sánchez se convierte en ‘booktoker’ y sorprende con sus recomendaciones culturales en TikTok

El presidente del Gobierno cambia el tono de sus vídeos y apuesta por compartir lecturas, cómics y canciones con sus más de 158.000 seguidores

¿Qué gana y qué pierde Puigdemont con su ruptura con Sánchez?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Barcelona
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sorprendido a sus seguidores al dar un giro a su contenido en TikTok, donde ya acumula más de 158.000 seguidores.

Lejos de los habituales mensajes políticos y apariciones institucionales, Sánchez se ha adentrado en el mundo de los ‘booktokers’, la comunidad de usuarios que comparte recomendaciones literarias y culturales en la plataforma.

Recomendaciones presidenciales para el fin de semana

En el vídeo que ha compartido este sábado, el Presidente propone un libro y una canción para el fin de semana. Entre sus sugerencias, ha destacado el cómic 'Contrapaso: Los hijos de los otros', de Teresa Valero, una obra que aborda la represión que se vivió durante la dictadura y que, según Sánchez, refleja un compromiso con la memoria y la historia democrática del país.

También ha mencionado como próxima lectura un cómic de Rosa Ponce, además de recomendar la música de la cantante Restinga, de quien asegura que “cualquiera de las canciones de su primer disco merece la pena”.

Con este nuevo enfoque en su cuenta de TikTok, Pedro Sánchez muestra una faceta más cultural y personal, compartiendo contenidos centrados en la literatura, el cómic y la música a través de una de las redes sociales más populares del momento.

