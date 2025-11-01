Óscar Puente, la superioridad estética y el fango de la polarización

Las gafas nuevas y los retoques En una entrevista reciente, Miquel Roca, padre de la Constitución, decía que "es muy importante levantarse cada mañana siendo optimista", y que él cree que España puede superar la polarización. Pero hay días que cuesta mucho ver una salida al eterno reproche partidista, cada vez de una altura política más pigmea. Lo único que alivia un poco la preocupación es que no es un fenómeno exclusivo de esta parte del mundo: casi todos los países parecen sumidos en una espiral de tensión e idiocia. Esta semana el foco ha estado en el Senado. El PP y el resto de la oposición esperaban con ganas la sesión del jueves, en la que se suponía que iban a poner contra las cuerdas al presidente del Gobierno. Pero una de las consecuencias de la polarización es que, como los miembros de cada bando se relacionan casi exclusivamente con los que comparten su opinión, cuando llega el momento de confrontar con el rival se quedan a veces en blanco porque les cuestiona cosas que ellos daban por sentadas. Y esa es la impresión general que dejó la intervención de Pedro Sánchez. El presidente, no obstante, no hizo nada por evitar el fango; más bien se le vio cómodo en él cuando dijo, por ejemplo, que la sesión era "una comisión de difamación, no de investigación". Quizás envalentonado por esa y otras afirmaciones de Sánchez, el experto del Gobierno en las broncas de bar, el ministro Óscar Puente, llegó esta vez más lejos en sus mensajes en redes sociales. En un tuit, destacó la "superioridad política, ética y estética" del presidente, cuyas gafas nuevas habían sido muy comentadas, frente a Alberto Núñez Feijóo. A partir de ahí, la cuenta oficial del PP en X se sintió legitimada para hablar de "la apariencia de las personas", y publicó la foto de Puente junto a la de un mono. Un intercambio sin duda de gran altura política.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. / Europa Press

El objetivo de Vito Quiles En un ambiente así, personajes que hace unos años no habrían tenido ninguna oportunidad de sobresalir, porque no tienen ninguna virtud apreciada generalmente, son ahora los reyes del mambo. Algunos no solo no se esconden, sino que se ofrecen como ídolos de masas. Y, lo que es más preocupante, tienen cierto éxito. Estamos hablando en esta ocasión del 'periodista' Vito Quiles, que no es ya que no tenga ninguna pretensión de neutralidad –formó parte de las listas del Se Acabó la Fiesta de Alvise Pérez en las últimas elecciones al Parlamento europeo–, es que ahora se dedica a dar charlas por las universidades que según él buscan "romper con el monopolio ideológico en los campus públicos". Es tan evidente la voluntad de agitar los ánimos que, en realidad, parece su único objetivo. Y sin duda lo alcanza. Esta semana Quiles había anunciado su presencia en la Universidad de Navarra. En todos los centros educativos que ha visitado hasta el momento se han producido las mismas imágenes: un grupo más o menos reducido de simpatizantes con banderas de España lo jalean en la entrada mientras él, tan excitado que cuesta creer que no lo esté fingiendo, salta y grita consignas. Y luego otro grupo de estudiantes que protestan, que en realidad son los personajes principales de la función. Pero en Pamplona las cosas se han desmadrado. Quiles no llegó a aparecer: adujo que había recibido amenazas y que no existía la seguridad necesaria. Pero los llamados antifascistas sí se habían concentrado, y ya que estaban allí hicieron destrozos e incluso agredieron a un periodista. "Defiendo el derecho de Vito Quiles a ejercer un periodismo impertinente (preferible, en todo caso, al borreguil). Pero esto del tour por los campus es una astracanada. La universidad es un lugar de estudio y debate de ideas, no de activismo político o promoción personal", resumió la situación @jesusfontenla.

Vito Quiles, el pasado 23 de octubre en un acto en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO). / Francisco J. Olmo - Europa Press

Morirse con una sonrisa Las esquelas de los diarios siguen teniendo muchos lectores. Y, aunque suelen ser un espacio para el homenaje sobrio, para la oración y para informar a los conocidos y los allegados acerca de los detalles del funeral, también se utilizan en ocasiones para lanzar un último mensaje en tono humorístico. Esas esquelas se convierten en pequeñas perlas que algunos lectores coleccionan como si fueran un bien preciado. Esta semana las redes sociales se han hecho eco de uno de esos anuncios. Publicado en el diario 'La nación', de Buenos Aires, el texto decía: "Lorido de Jofré, Marta. Martita, felicitaciones. Por fin llegaste a tu sección preferida del diario. Tus hijos y nietos te vamos a extrañar. Gracias por tanto humor, amor y vida". El mensaje demuestra que un pequeño escrito con un tono humorístico puede dejar una imagen de quien se acaba de ir mucho más tierna y entrañable que las esquelas más tradicionales. "¡Qué genios los hijos! Este aviso hubiera sido genial para mi papá fanático de las necrológicas", escribió por ejemplo en X @WandaMalbec2016 como respuesta al texto. No ha sido la única esquela que en los últimos días ha sorprendido a los usuarios de redes sociales por su originalidad. En la despedida de María Teresa Castañeda Gil, una señora de 93 años fallecida en Galicia el pasado día 21, se incluyó entre los familiares que llorarán su pérdida a su "bisnieto-gato, Bitelchús". Algunos comentarios a la esquela subrayaban que la mascota aparecía antes que algunos familiares humanos, como si tuviera más importancia que ellos para la finada. Otros, como @crismigo, simplemente se rendían ante el tono del mensaje: "Como cuidadora de colonias, le doy mis 'dieses' a doña María Teresa y espero sinceramente que Dios la tenga en su gloria y la rodee de gatos que le hagan la croqueta".