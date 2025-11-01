Desde Lola Lolita y su pareja, Alonso López, hasta Aitana: los disfraces que han revolucionado Halloween este año

Este Halloween 2025 ha vuelto a demostrar que los famosos españoles saben cómo sorprender con sus disfraces, inundando las redes sociales de creatividad y referencias pop que se han hecho virales desde la noche del 31 de octubre. Cantantes, influencers y actrices han compartido sus espectaculares 'looks', consolidando tendencias y mostrando su faceta más divertida.

Sin lugar a dudas, Aitana fue una de las grandes protagonistas de la noche. La cantante optó por un estilismo vampírico, con maquillaje pálido, sangre en la boca y mensaje en Instagram: "Las vampiras, las noches de Halloween, también son superestrellas", en referencia a su éxito musical.

Por su parte, Marina Rivers también se lució con un disfraz de elfo oscuro o hechicera, muy elaborado: lentillas, orejas puntiagudas y uñas largas, que destacó por lo impactante y espeluznante.

Mientras, Lola Lolita apostó por la sencillez junto a su actual pareja, Alonso López, con sangre en las manos y boca y un look casual pero aterrador, siendo parte de los protagonistas de la noche más terrorífica del año y demostrando que la creatividad no siempre depende del esfuerzo.

Entre las actrices, Ester Expósito brilló con su disfraz medieval, mientras Lady Gaga sorprendió desde Barcelona con un vestido floral inspirado en el Jardín del Edén, tocado de flores y una pala de jardinería, confirmando su estatus de reina pop incluso en Halloween.

Más allá de los artistas internacionales, la noche española se llenó de imágenes de influencers y tiktokers como Natalia Osona y su novio, Diego Sanchis, que encarnaron a Fiona y Shrek con piel verde y peluca, y otros que homenajearon personajes míticos del cine y la televisión, con propuestas únicas y sorprendentes.