Ruptura amorosa

Quién es Anna Gegnoso, la modelo italiana que relacionan con la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole

Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: "No ha sido por ninguna infidelidad"

Lamine Yamal y Nicki Nicole, y la influencer italiana Anna Gegnoso

Lamine Yamal y Nicki Nicole, y la influencer italiana Anna Gegnoso / EPC

Alexandra Costa

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La relación sentimental entre Lamine Yamal y Nicki Nicole ha llegado a su fin. Así se lo habría confirmado el propio futbolista al influencer y periodista del corazón Javi Hoyos, según ha informado este en su Instagram. Una confirmación de la ruptura que llega después de un viaje relámpago a Milán del astro azulgrana que ha alimentado los rumores de una supuesta infidelidad con la modelo e influencer italiana Anna Gegnoso.

"No estamos juntos. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación", ha contado Lamine Yamal a Hoyos, dejando claro que "no ha sido por ninguna infidelidad".

Escapada a Milán

Una aclaración necesaria después de que el futbolista aprovechara el día libre que les dio Hansi Flick para viajar a Milán. Se marchó el lunes por la tarde, pasó la noche allí con unos amigos suyos y regresó el martes al mediodía, su día libre. No tardaron en correr rumores que apuntaban a que el joven azulgrana habría coincidido en el mismo hotel con la modelo italiana Anna Gegnoso, algo que ha tratado de zanjar él mismo.

Una vieja conocida

Lo cierto es que los rumores que relacionan a Lamine Yamal con Anna Gegnoso vienen de lejos. Concretamente de diciembre de 2024, cuando la modelo viajó a Barcelona junto a una de sus mejores amigas y se difundieron imágenes de ambos de fiesta con sus respectivos grupos de amigos. Algunos fans también captaron a ambos paseando por La Roca Village. En aquel momento, ambos se seguían en Instagram, cosa que en la actualidad ya no ocurre.

En ese momento, Javi Hoyos explicó que no creía que se tratara de "nada más allá de un rollete".

Nacida en el municipio italiano de Valdagno, aunque criada desde pequeña en la ciudad de Nápoles, de donde su familia es originaria, Gegnoso cuenta con más de 720 mil seguidores en Instagram y 1,7 millones en Tiktok, donde comparte contenido relacionado con moda y estilo de vida. Es modelo y ha colaborado con distintas marcas como influencer.

