José Elías, multimillonario: "Me piden que me meta en política para arreglar algunas cositas del país, pero..."
El dueño de La Sirena compartió una nueva reflexión en X, antes Twitter
José Elías, empresario multimillonario: "El problema es que la izquierda que me vendieron a mí no es la de ahora"
José Elías es uno de los empresarios más destacados de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 49 del ranking Forbes, con más de 900 millones de euros.
Numerosos jóvenes aspiran a seguir sus pasos. Por esta razón, el presidente de Audax Renovables suele participar con frecuencia en tertulias televisivas y también se ha consolidado como un ‘coach’ empresarial. Además, sus comentarios personales en X, antes conocida como Twitter, provocan un gran debate dentro de la sociedad española.
Una de las últimas opiniones del empresario que compartió fue sobre la posibilidad de entrar en la política. "Me piden que me meta en política para arreglar algunas cositas del país", empezó explicando. Aunque, el multimillonario no tiene dudas: "Ni loco lo haría".
Uno de los motivos por el que le animan a ser político es por sus opiniones "sobre lo que se podría cambiar en España", pero advirtió que "no lo hago para convencer a nadie". Simplemente lo hace porque "me apetece decir lo que pienso".
"Pero claro, hay gente que está de acuerdo conmigo y cada dos por tres me llegan mensajes pidiéndome que me presente a las próximas elecciones", comentó. Sin embargo, Elías zanjó el tema: "Lo agradezco de verdad, pero lo cierto es que no me interesa".
El objetivo que tiene entre ceja y ceja es seguir creciendo como empresario, y eso implica comprar empresas y hacerlas prosperar. No tiene truco.
Para él, lo más importante es dedicarse a lo que "de verdad me apasiona y se me da bien". Por último, agradeció el apoyo, pero aseguró que jamás se involucrará en el mundo de la política.
