Carmen Lomana sentencia las memorias de Isabel Preysler: "¿Eso es un terremoto informativo?"

Las memorias de Isabel Preysler, tituladas 'Mi verdadera historia', han causado un auténtico revuelo en la actualidad del corazón español, llenando titulares y generando un amplio debate mediático. En este libro, la socialité repasa los episodios más importantes de su vida, desde sus matrimonios con figuras como Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa, hasta revelaciones sobre aspectos íntimos de su vida privada, incluidas cartas de amor y detalles sobre sus operaciones estéticas.

El lanzamiento ha levantado fuerte polémica tanto por la exposición de contenido personal como por la autenticidad de la propia narración, e incluso se han puesto en duda algunos aspectos de la autoría del libro. En este contexto, la relación entre Isabel Preysler y Carmen Lomana atraviesa un momento tenso y cargado de recelos. En los últimos tiempos, la colaboradora de televisión se ha caracterizado por una actitud crítica y de cierto distanciamiento respecto con la reina de corazones, llegando a acusarla en público de valerse de su vida privada para generar titulares.

En unas declaraciones recientes, Carmen sentenció con ironía la trascendencia de las memorias: "Ah, pues qué bien, ¿no? ¿Y eso es un terremoto informativo?". La empresaria dejó claro que no siente interés por el libro: "No, no me las voy a leer porque yo creo que conozco su vida bastante bien. Bastante bien. Entonces no me produce curiosidad. Creo que me produces más curiosidad tú", afirmó, restando importancia y cierto aire de sarcasmo al revuelo provocado por la autobiografía.

Lomana subrayó, además, que "si nos sabemos ya su vida en memoria, ¿no?", enfatizando que la vida de Preysler ha sido suficientemente conocida a lo largo de los años a través de los medios y sus propias apariciones.

Con estas palabras, Carmen Lomana, fiel a su estilo directo y sin filtros, reaviva la polémica en torno al libro y refuerza el distanciamiento entre ambas figuras del panorama social español, aportando su toque crítico al debate abierto sobre la autenticidad y relevancia de las memorias de Isabel Preysler.