Todos los detalles sobre la mudanza millonaria de Lamine Yamal

Lamine Yamal ya está haciendo las maletas y preparando su inminente mudanza al que será su nuevo hogar en Barcelona. Si todo va según lo previsto, el futbolista se trasladará la próxima semana. Tal y como contamos las Mamarazzis en exclusiva, Yamal cerró el pasado martes la compra de la mansión de Esplugues de Llobregat que fue hogar de Shakira y Gerard Piqué, un inmueble con historia, más de 1.000 metros cuadrados y muchos titulares. Lamine ha pagado 10 millones y medio de euros por la casa en cuestión, tras negociar duramente con Piqué y sus asesores durante tres meses. Los padres del futbolista han estado completamente al margen de los detalles de la compraventa, algo que parece haber molestado al progenitor de Lamine, que ha mostrado su descontento, de manera sutil, en las redes sociales.

La urbanización de Ciutat Diagonal albergará al jovencísimo astro del fútbol y a sus dos íntimos amigos, Soha y Moha, los inseparables escuderos de Lamine, con los que residirá en la excasa de Shakira. Mohamed Abde es el primo de Lamine. Es, sin duda, una de las personas de mayor confianza en el entorno más cercano del jugador. Ambos crecieron juntos en el barrio de Rocafonda, Mataró, y es la auténtica mano derecha del blaugrana. Moha ya convive con su primo en la casa en la que el jugador reside en la actualidad, situada en Sant Just Desvern. Souhaib, conocido como Soha, es cinco años mayor que Lamine y es su mejor amigo. Según han relatado ambos, se conocen desde que eran unos críos y jugaban juntos en el parque. Jamás se pierde un partido de su íntimo amigo y confiesa que siente a Lamine como su “hermano”. Las Mamarazzis ya avanzamos que los tres jóvenes están emocionados con el que será su nuevo hogar; tanto que ya se han repartido las habitaciones donde dormirán cada uno de ellos.

Según nos desliza el entorno de Yamal, “tiene mucha prisa por abandonar la que ha sido su casa hasta ahora”, a causa de un incidente ocurrido el pasado 20 de octubre. Pasadas las 12 de la noche, Lamine escuchó ruidos, voces y hasta la tos de un desconocido en la terraza de su casa de Sant Just. Rápidamente, telefoneó a los Mossos d’Esquadra, que se personaron en su domicilio para hacer las comprobaciones necesarias. El joven estaba “muy asustado” y alertó también a sus vecinos, con la convicción que unos asaltantes querían robarle o secuestrarle.

La policía, tras realizar los exámenes pertinentes, no halló indicios de que se hubiera forzado ninguna cerradura ni pruebas de que se hubiera tratado de asaltar la casa del futbolista. “Quizás era un fan que sólo quería verte”, trataron de calmarle sus amigos. Los agentes encargados del caso no pudieron comprobar las cámaras de seguridad de la casa de Yamal porque éstas ya estaban desconectadas ante su inminente mudanza. Lo cierto es que este episodio ha precipitado los planes del joven para trasladarse de domicilio y hacerlo cuanto antes. Y mientras ultima dicha mudanza, Lamine trata de capear, en silencio, el temporal a causa de los rumores que le acusan de haber sido infiel a su pareja, la cantante Nicky Nicole, con una influencer italiana llamada Anna Gegnoso, durante un viaje relámpago a Milán el pasado domingo. ¡Ay, Lamine, qué 18 años tan intensos!