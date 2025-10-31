Los dardos de Rosalía a Rauw Alejandro en 'La perla', una canción de su nuevo disco 'Lux': "Un terrorista emocional"

La cantante Rosalía ha compartido el adelanto de algunas de las canciones de su nuevo disco, 'Lux', que verá la luz el 7 de noviembre, en una entrevista con 'Popcast', un pódcast de 'The New York Times'. Uno de los temas que más ha llamado la atención de sus seguidores en las redes sociales es 'La perla', que rápidamente han relacionado con la relación que mantuvo la artista de Sant Esteve Sesrovires con el puertorriqueño Rauw Alejandro.

La letra de la canción habla de una "decepción local", un "rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial". "Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidao'", añade la catalana en el adelanto compartido.

Proyecto común

Rosalía y Rauw Alejandro mantuvieron un romance entre 2019 y 2023, aunque su relación no se hizo pública hasta 2021. La pareja confirmó su compromiso con el videoclip de 'Beso', una de las canciones del EP conjunto que lanzaron, 'RR', en marzo de 2023. Sin embargo, en julio del mismo año, para sorpresa de todos, los cantantes anunciaron su ruptura.

El título de 'La perla', como han asociado algunos usuarios de las redes, podría hacer referencia a uno de los versos de la canción 'Promesa', del trabajo conjunto de la pareja. "Una promesa nunca es pa' mirar atrás. Si preguntaras, yo te la volvería a jurar. Como una perla, que volvió al fondo del mar. Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar".

Dardos para Rauw

"Hay muchos villanos. La fe en la masculinidad está perdida", ha declarado la intérprete en la misma entrevista. Unas palabras que han hecho sonar todas las alarmas, ya que hacen referencia a una frase que le dedicó a Rauw Alejandro durante la entrevista conjunta que hicieron con el 'streamer' Ibai Llanos. "Yo tenía la fe perdida en la masculinidad, y fue conocerte y me cambió un poco la situación", aseguró entonces.

Asimismo, en otra entrevista reciente con 'Le magazine du Monde', la artista ha dejado caer que su romance habría terminado el día de antes de su boda. “Santa Rosalía era una ermitaña, ella canceló su boda el día anterior… Esta coincidencia es increíble”, declaraba Rosalía. “¿Qué coincidencia?”, cuestionaba la periodista, a lo que la cantante respondía: “Mmm… Es una historia larga, mejor no hablemos de eso”.