El nuevo look de Pedro Sánchez en la comisión Koldo: estas son las gafas Dior que ha usado en la comparecencia

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha afrontado este jueves el interrogatorio en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, rechazando cualquier relación de su esposa con los pagos del Gobierno a Globalia y asegurando que no ha tenido "absolutamente ninguna relación" con el empresario Víctor de Aldama, entre otras cuestiones.

En el Senado, Sánchez ha sorprendido con un cambio de look, pues ha aparecido con gafas por primera vez (más allá de las gafas de sol aviador que ha lucido en alguna ocasión). Unas gafas que ha utilizado solo cuando ha necesitado leer algunos documentos, lo que indica que podría padecer presbicia, vista cansada.

Gafas Dior

Las gafas de lectura que ha escogido Pedro Sánchez son de la marca parisina Christian Dior. Se trata del modelo Christian Dior 2601 30, que están a la venta por el precio de 289,95 euros. De tono marrón y aspecto retro, en la web de la marca se detalla que han sido fabricadas en Alemania en la década de 1980. Están hechas con acetato rojo jaspeado con detalles metálicos dorados en las patillas. "Un diseño precioso y de alta calidad", rematan en la web.

Las gafas que ha utilizado Pedro Sánchez durante la comisión Koldo / EPC

El presidente del gobierno ha comparecido con un traje azul que ha combinado con una camisa blanca y una corbata verde texturizada.

La presbicia es un defecto ocular común a partir de los 40 años, cuando el cristalino del ojo, la lente interna que se encarga de enfocar las imágenes, pierde elasticidad. El resultado: al leer un libro, textos o mirar el móvil de cerca al ojo le cuesta enfocar.