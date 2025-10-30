Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Famosos

Martha Stewart, empresaria de 84 años: "Me levanto a las 4 de la mañana, leo el periódico y luego voy a pilates o al gimnasio"

La empresaria es un icono del 'lifestyle' norteamericano, marcando tendencia entre el público

Martha Stewart, empresaria y presentadora

Martha Stewart, empresaria y presentadora / Getty Images

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Martha Stewart es una de las mayores celebridades de la cultura estadounidense. La empresaria, presentadora y escritora fue una de las pioneras en vender su estilo de vida.

Durante décadas, se ha mostrado como un icono del 'lifestyle' norteamericano, marcando tendencia entre el público. A sus 84 años, Stewart se mantiene enérgica y saludable.

Por este motivo, la emprendedora ha compartido la rutina diaria que le permite "estar en forma, fuerte y con lo mente activa". Así lo ha revelado durante su paso por el podcast 'Lipstick on the Rim'.

"Me levanto a las 4 o 4:30, leo el New York Times entero, hago los puzzles y pasatiempos. Luego voy a pilates o al gimnasio, con mi instructor de pilates o con Shawn, mi entrenador personal", explicaba Stewart.

Martha Stewart, empresaria y presentadora.

Martha Stewart, empresaria y presentadora. / WESTON WELLS

Además, también ha revelado el batido que prepara después de su entrenamiento: "Después de entrenar, voy a casa y tomo mi zumo verde, todas las verduras son cultivadas por mí: espinacas, perejil, pepinos, jengibre, media naranja con su piel y mucho apio. Es un zumo delicioso".

La alimentación de Martha Stewart se basa en la mayoría de productos que cosecha en su granja de Nueva York. La televisiva cultiva huevos, prepara yogur e incluso produce la leche que añade al café, "de granja de verdad, no esas leches de mentira".

La Fundación ACE (Alzheimer Center Barcelona) recomienda leer como una de las actividades más beneficiosas para la salud mental. Durante la lectura, las conexiones neuronales se fortalecen y se estimula la actividad cerebral del paciente.

La entrenadora de pilates, Aimee Victoria Long, explicó en 'Women's Health' que los ejercicios funcionales "proporcionan una preparación integral para la aptitud física funcional a largo plazo a medida que envejecemos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
  2. Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
  3. La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas
  4. Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
  5. Nuevas restricciones para los conductores mayores de 65 años: así es el nuevo modelo de la DGT
  6. Susanna Griso rompe su silencio y valora de esta manera el salto de Gonzalo Miró a TVE: 'Se lo merece
  7. Iker Casillas estalla contra el ladrón confeso que entró a robar a su casa:'Hay que ser mongolo
  8. Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir

El nuevo look de Pedro Sánchez en la comisión Koldo: estas son las gafas Dior que ha usado en la comparecencia

El nuevo look de Pedro Sánchez en la comisión Koldo: estas son las gafas Dior que ha usado en la comparecencia

Indra invertirá 100 millones en Gijón, Vigo y Córdoba en los próximos dos años y 43 millones en Estados Unidos

Indra invertirá 100 millones en Gijón, Vigo y Córdoba en los próximos dos años y 43 millones en Estados Unidos

Las mejores preguntas de María del Mar Caballero a Sánchez: "¿Qué cree usted que es la caja B?

Las mejores preguntas de María del Mar Caballero a Sánchez: "¿Qué cree usted que es la caja B?

El Supremo reduce a dos años la condena al 'pequeño Nicolás' al absolver la usurpación por hacerse pasar por asesor de Sáenz de Santamaría

El Supremo reduce a dos años la condena al 'pequeño Nicolás' al absolver la usurpación por hacerse pasar por asesor de Sáenz de Santamaría

Los API de Catalunya lanzan un pacto contra la crisis de vivienda y denuncian "larguísimas listas de espera" para poder alquilar

Los API de Catalunya lanzan un pacto contra la crisis de vivienda y denuncian "larguísimas listas de espera" para poder alquilar

Una exposición en el DHub recupera las fotos de Colita del libro 'Antifémina', de finales de los 70

Una exposición en el DHub recupera las fotos de Colita del libro 'Antifémina', de finales de los 70

Huracán 'Melissa', hoy en directo: última hora de la fuerte tormenta tropical que ha arrasado Jamaica, Cuba y Haití

Huracán 'Melissa', hoy en directo: última hora de la fuerte tormenta tropical que ha arrasado Jamaica, Cuba y Haití

Mazón, al final de la escapada

Mazón, al final de la escapada