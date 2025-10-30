Famosos
Martha Stewart, empresaria de 84 años: "Me levanto a las 4 de la mañana, leo el periódico y luego voy a pilates o al gimnasio"
La empresaria es un icono del 'lifestyle' norteamericano, marcando tendencia entre el público
Martha Stewart es una de las mayores celebridades de la cultura estadounidense. La empresaria, presentadora y escritora fue una de las pioneras en vender su estilo de vida.
Durante décadas, se ha mostrado como un icono del 'lifestyle' norteamericano, marcando tendencia entre el público. A sus 84 años, Stewart se mantiene enérgica y saludable.
Por este motivo, la emprendedora ha compartido la rutina diaria que le permite "estar en forma, fuerte y con lo mente activa". Así lo ha revelado durante su paso por el podcast 'Lipstick on the Rim'.
"Me levanto a las 4 o 4:30, leo el New York Times entero, hago los puzzles y pasatiempos. Luego voy a pilates o al gimnasio, con mi instructor de pilates o con Shawn, mi entrenador personal", explicaba Stewart.
Además, también ha revelado el batido que prepara después de su entrenamiento: "Después de entrenar, voy a casa y tomo mi zumo verde, todas las verduras son cultivadas por mí: espinacas, perejil, pepinos, jengibre, media naranja con su piel y mucho apio. Es un zumo delicioso".
La alimentación de Martha Stewart se basa en la mayoría de productos que cosecha en su granja de Nueva York. La televisiva cultiva huevos, prepara yogur e incluso produce la leche que añade al café, "de granja de verdad, no esas leches de mentira".
La Fundación ACE (Alzheimer Center Barcelona) recomienda leer como una de las actividades más beneficiosas para la salud mental. Durante la lectura, las conexiones neuronales se fortalecen y se estimula la actividad cerebral del paciente.
La entrenadora de pilates, Aimee Victoria Long, explicó en 'Women's Health' que los ejercicios funcionales "proporcionan una preparación integral para la aptitud física funcional a largo plazo a medida que envejecemos".
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas
- Dos vecinos convierten una ventana en una puerta y colocan su lavadora en el patio del edificio
- Nuevas restricciones para los conductores mayores de 65 años: así es el nuevo modelo de la DGT
- Susanna Griso rompe su silencio y valora de esta manera el salto de Gonzalo Miró a TVE: 'Se lo merece
- Iker Casillas estalla contra el ladrón confeso que entró a robar a su casa:'Hay que ser mongolo
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir