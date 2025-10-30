Daniel Sancho publica en Instagram un extraño vídeo: su familia, preocupada

Un vídeo de más de cuatro minutos con niñas tailandesas cantando ha aparecido de forma inesperada en el perfil oficial de Instagram de Daniel Sancho, el joven español que cumple condena en la prisión de Surat Thani (Tailandia) por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

El clip, grabado con una notable calidad de imagen y un montaje profesional, no contiene ni texto, ni descripción, ni referencias sobre su origen. Solo se escuchan las voces infantiles interpretando un canto tradicional, acompañadas de un ambiente visual sereno pero misterioso.

El contenido se viralizó en cuestión de minutos, acumulando miles de reproducciones y dejando a los usuarios desconcertados por su procedencia y significado.

Su familia y entorno, completamente sorprendidos

Ni la familia ni la defensa de Sancho sabían nada de la publicación hasta que fueron contactados por el propio medio. El entorno del joven afirma haberse enterado del vídeo “por sorpresa total” y no tener ninguna explicación sobre quién lo subió ni con qué intención.

Entre las hipótesis más comentadas se encuentra la posibilidad de que alguien de confianza de Sancho lo haya publicado por encargo, o incluso un posible hackeo de su cuenta. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada hasta el momento.

El acceso directo a internet desde prisión parece improbable, ya que las autoridades tailandesas prohíben expresamente el uso de redes sociales por parte de los reclusos.

El vídeo sigue activo y genera teorías en redes

Mientras la familia intenta entender lo sucedido, el vídeo continúa visible en su perfil de Instagram, sumando comentarios y teorías que intentan descifrar su posible significado simbólico o personal.

Algunos usuarios apuntan a un mensaje oculto, otros a una maniobra externa para llamar la atención mediática. Por ahora, nada está claro.

La vida de Daniel Sancho en prisión

Fuentes cercanas aseguran que Daniel Sancho lleva una vida rutinaria y tranquila en la cárcel de Surat Thani, donde permanece en una celda individual, una excepción a la habitual masificación de las prisiones tailandesas.

De acuerdo con su abogado, Marcos García-Montes, el joven “está muy bien, tanto física como anímicamente”. Dedica sus días a la lectura, el ejercicio, sesiones de psicología y la redacción de sus memorias, un proyecto que, según él, le mantiene “ilusionado” y centrado en el futuro.