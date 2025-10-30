Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Daniel Sancho

Daniel Sancho publica en Instagram un extraño vídeo: su familia, preocupada

Un misterioso contenido en la cuenta del preso español en Tailandia desconcierta a su entorno y genera todo tipo de teorías

Se cumplen dos años del caso Daniel Sancho: así es su vida actual en prisión, esperando un nuevo veredicto

Daniel Sancho acusa a la policía de Tailandia de hacer desaparecer una parte del cadáver de Edwin Arrieta

Daniel Sancho custodiado por la policía tailandesa.

Daniel Sancho custodiado por la policía tailandesa. / SOMKEAT RUKSAMAN / EFE

Mariona Carol Roc

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un vídeo de más de cuatro minutos con niñas tailandesas cantando ha aparecido de forma inesperada en el perfil oficial de Instagram de Daniel Sancho, el joven español que cumple condena en la prisión de Surat Thani (Tailandia) por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

El clip, grabado con una notable calidad de imagen y un montaje profesional, no contiene ni texto, ni descripción, ni referencias sobre su origen. Solo se escuchan las voces infantiles interpretando un canto tradicional, acompañadas de un ambiente visual sereno pero misterioso.

El contenido se viralizó en cuestión de minutos, acumulando miles de reproducciones y dejando a los usuarios desconcertados por su procedencia y significado.

Su familia y entorno, completamente sorprendidos

Ni la familia ni la defensa de Sancho sabían nada de la publicación hasta que fueron contactados por el propio medio. El entorno del joven afirma haberse enterado del vídeo “por sorpresa total” y no tener ninguna explicación sobre quién lo subió ni con qué intención.

Entre las hipótesis más comentadas se encuentra la posibilidad de que alguien de confianza de Sancho lo haya publicado por encargo, o incluso un posible hackeo de su cuenta. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada hasta el momento.

El acceso directo a internet desde prisión parece improbable, ya que las autoridades tailandesas prohíben expresamente el uso de redes sociales por parte de los reclusos.

El vídeo sigue activo y genera teorías en redes

Mientras la familia intenta entender lo sucedido, el vídeo continúa visible en su perfil de Instagram, sumando comentarios y teorías que intentan descifrar su posible significado simbólico o personal.

Algunos usuarios apuntan a un mensaje oculto, otros a una maniobra externa para llamar la atención mediática. Por ahora, nada está claro.

La vida de Daniel Sancho en prisión

Fuentes cercanas aseguran que Daniel Sancho lleva una vida rutinaria y tranquila en la cárcel de Surat Thani, donde permanece en una celda individual, una excepción a la habitual masificación de las prisiones tailandesas.

Noticias relacionadas y más

De acuerdo con su abogado, Marcos García-Montes, el joven “está muy bien, tanto física como anímicamente”. Dedica sus días a la lectura, el ejercicio, sesiones de psicología y la redacción de sus memorias, un proyecto que, según él, le mantiene “ilusionado” y centrado en el futuro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
  2. Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
  3. La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
  4. Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
  5. El metal de Barcelona se aboca a su primera huelga en décadas y amenaza con un caos viario
  6. Muere una niña de 14 años atropellada por un autobús en Barcelona
  7. Muere a los 55 años la actriz Esther Uria, conocida por 'Hospital central' y 'Cuéntame como pasó
  8. La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas

Daniel Sancho publica en Instagram un extraño vídeo: su familia, preocupada

Daniel Sancho publica en Instagram un extraño vídeo: su familia, preocupada

Huelga del metal en Barcelona, hoy en directo: última hora del paro convocado por los sindicatos UGT y CC.OO y afectaciones al tráfico

Huelga del metal en Barcelona, hoy en directo: última hora del paro convocado por los sindicatos UGT y CC.OO y afectaciones al tráfico

¿Eres una “persona de otoño”? Averígualo y mira lo que hemos encontrado para tu hogar entre las novedades de IKEA

¿Eres una “persona de otoño”? Averígualo y mira lo que hemos encontrado para tu hogar entre las novedades de IKEA

Adelántate al ‘Black Friday’: vuelve el mayor festival de ‘outlets’ de Europa a una hora de Barcelona

Adelántate al ‘Black Friday’: vuelve el mayor festival de ‘outlets’ de Europa a una hora de Barcelona

La fiesta perica

La fiesta perica

Trump y Xi Jiping desescalan la guerra comercial entre EEUU y China tras una reunión "increíble"

Trump y Xi Jiping desescalan la guerra comercial entre EEUU y China tras una reunión "increíble"

¿Qué es el Atlètic Lleida? Así se creó el club que ha dividido la Terra Ferma y que se enfrenta al Espanyol en la Copa

¿Qué es el Atlètic Lleida? Así se creó el club que ha dividido la Terra Ferma y que se enfrenta al Espanyol en la Copa

Atención: estas son las multas que te pueden poner si circulas sin seguro del coche (y no son baratas)

Atención: estas son las multas que te pueden poner si circulas sin seguro del coche (y no son baratas)