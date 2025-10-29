El tenista Taylor Fritz (28 años) sobre su relación con la 'influencer' Morgan Riddle: "La mayoría de las veces le digo que me da un poco de vergüenza"

Las relaciones a veces son algo complicado, sobre todo cuando se trata de dos personas de perfil público. Este es el caso del tenista estadounidense Taylor Fritz, que comparte vida con la modelo 'influencer' en las redes sociales, Morgan Riddle, y que recientemente han posado para las cámaras de la revista GQ.

Además, también hablaron sobre qué representa salir con una persona tan conocida. Para la modelo, las interacciones y tendencias en las redes sociales son algo habitual e incluso parte de su trabajo es estar pendiente de ello, pero para el tenista, la cosa es diferente. A Fritz las redes le "estresan", por lo que le cuesta bastante más que a su chica mantener una presencia constante en ellas: "A veces, si no es una distracción, me pide que siga alguna tendencia. La mayoría de las veces, le digo: 'Eso da un poco de vergüenza. No quiero hacerlo'", reflexiona acerca de las peticiones de Riddle.

El deportista se excusaba comentando que no lo haría porque "lo vería en todas partes en redes sociales" y que "se siente mal por no poder hacerlo mejor en TikTok o publicando Historias de Instagram". La 'influencer' es una habitual en los partidos de Fritz y suele publicar cómo se prepara para ir a ver a su chico, así como la vida al lado de una estrella del deporte profesional. Tiene más de 600.000 seguidores en TikTok, 477.000 en Instagram y 114.000 en YouTube con sus vídeos de sus viajes por el mundo acompañando al tenista.

Lo más surrealista es que Riddle se ha encontrado con numerosos problemas para mostrar a su pareja en sus vídeos, ya que le salta el 'copyright' y no puede publicarlos: "He recibido múltiples advertencias por derechos de autor en mi cuenta cuando publico vídeos de él. En los últimos tres años, los torneos y el tour se han vuelto muy estrictos con respecto a dónde se puede grabar y dónde no", comentaba.

Esto se debe a que los derechos de las retransmisiones de tenis están distribuidos entre las empresas audiovisuales y son muy reservados con las imágenes que se muestran sobre los torneos del circuito ATP. Sin embargo, esto es algo nuevo, ya que hace tan solo unas temporadas eran más permisivos: "Ya no me permiten tener una cámara en la cabina, mientras que hace un par de años no existían esas normas", indica Riddle, que ve como ya no puede mostrar siquiera a su novio en sus redes.

"Quienes toman esas decisiones piensan de una manera, y yo pienso: Bueno, piensen en los aficionados, en quienes crean memes. Eso es lo que crea un culto en un deporte. Es frustrante y arcaico", denunciaba la joven, que además indicaba que "empezó a crear contenido con la misión de acercar el tenis a los jóvenes". Por su lado, Fritz cuenta con una comunidad de 874.000 seguidores en Instagram y publica desde los entrenos, hasta las competiciones o compromisos publicitarios.

Una relación que empezó de forma atípica

Fritz y Riddle empezaron a salir en 2020, durante el parón por covid-19, y fue el tenista el que se acercó a conocer a la joven. Sin embargo, Fritz no era nuevo en el terreno del amor, puesto que ya se había casado y había dado la bienvenida a un hijo con una relación anterior que terminó cuando tan solo tenía 22 años. Riddle, en cambio, trabajaba como directora en una ONG dedicada a los videojuegos y un buen día recibió un mensaje en la app de citas Raya que le decía "Hola, eres guapísima" de parte del tenista.

Sin embargo, ella no era seguidora del deporte y no sabía quién era ese chico. Tras unos vaivenes, finalmente accedió a conocer a Fritz y su primera cita fue viendo la película 'Midsomar', ya que ella es una aficionada al cine de terror.

Así, poco a poco fueron reforzando el vínculo y ella se volvió una más del entorno del tenista durante sus competiciones por el mundo. Fue a partir de entonces cuando aparcó su faena para centrarse en crear contenido mostrando cómo es la vida de una novia de un tenista de élite, rompiendo con el hermetismo del resto de parejas del circuito.

"Las WAG (novias y mujeres) de tenis antes eran relativamente privadas", aunque "no solo las WAG, sino también las jugadoras: los viajes, los hoteles, las salas de espera de las jugadoras... todo estaba muy cerrado al público. Todos esos espacios privados eran realmente privados, y empecé a promocionarlos en TikTok. A la gente le interesaba", apunta en GQ.