El susto que acelerará la mudanza de Lamine Yamal

En vísperas de Halloween, o de la Castanyada –o 'Castaween', si se prefiere–, los fantasmas del pasado del rey Juan Carlos I, a punto para vez la luz la en apenas unos días, y los amoríos entre famosos (esta semana, por suerte o por desgracia, nadie da calabazas a nadie) cobran protagonismo en un programa con un nombre propio: Lamine Yamal.

Y es que, como ya adelantaron el lunes Laura Fa y Lorena Vázquez, integrantes de un tándem que hechiza a todos aquellos apasionados de la prensa del corazón, la perla azulgrana se ha hecho con una mansión cuya propiedad todavía compartían Gerard Piqué y Shakira. Lejos de tomarse la mudanza con calma, el 'diez' del Barça ya estaría haciendo las maletas, y todo debido al susto que se llevó en su actual residencia.

Más datos de la nueva mansión de Lamine Yamal

Los titulares siguen orbitando alrededor del astro de Rocafonda. Tras las incendiarias declaraciones antes del Clásico y su participación en la tangana que se formó al terminar el encuentro, Yamal ha vuelto a ser noticia, esta vez por su reciente adquisición inmobiliaria. Así pudieron confirmarlo las Mamarazzis el martes, día en que se llevó a cabo la firma pertinente, tras consultarlo con la notaría a cargo de la operación. La mansión, ubicada en la lujosa zona residencial Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat, era el último bien material que unía a un Gerard Piqué y una Shakira cuya relación continúa siendo "muy tensa" y sin indicios de que vaya a mejorar en un futuro cercano.

Hemos podido saber que el jugador está "absolutamente enamorado" de las posibilidades que ofrece este nuevo domicilio, dentro de una finca con tres casas y en el que "podrías llegar a contar hasta 12 habitaciones". Eso sí, de la piscina interior que algunos medios informaban, ni rastro. Por lo pronto, algunos de los residentes de la zona no están muy ilusionados con la llegada de su nuevo vecino: "Se piensan que eso va a ser fiesta tras fiesta", ha bromeado Fa.

La gota que colmó el vaso

Sea como sea, no es solo fascinación lo que ha hecho que la mudanza a este nuevo inmueble sea "inminente". Según han desvelado en exclusiva Laura Fa y Lorena Vázquez, Lamine Yamal tendría prisa por mudarse –entre otras razones– porque hace unos pocos días sufrío un percance en su piso, donde actualmente vive junto a su primo Moha: "Se produce un episodio en el que Lamine tiene la sensación de que alguien puede entrar en su casa". Tras llamar a la Policía, los agentes se personaron y confirmaron que se trataba de una falsa alarma: "La persona que quería entrar no pretendía hacerlo para robarle", han informado las Mamarazzis sin entrar en detalles. Con todo, esta fue la gota que colmó el vaso y que, por tanto, acelerará todo el proceso de cambio de residencia.

Con todas las miradas puestas en el joven futbolista, su club, el FC Barcelona, también ha activado todos los protocolos necesarios para preservar la privacidad de su jugador estrella. Para empezar, la persona encargada de la seguridad del equipo ya ha visitado la nueva vivienda en vistas de contar con todas las medidas preventivas necesarias. A su vez, desde la entidad culé han pedido discreción a un Lamine que –siguiendo esta recomendación– el martes canceló su compromiso publicitario con un 'streamer' internacional.

La antesala de las memorias del rey emérito

Casi a modo de previa del lanzamiento de sus memorias, previsto para el próximo miércoles en Francia y para el 3 de diciembre en España, el rey Juan Carlos I concedió una entrevista a 'Le Figaro' de la que se han hecho eco tanto medios nacionales como internacionales. También ha habido una serie de filtraciones de fragmentos de esta biografía, donde, siguiendo los pasos de Isabel Preysler, el emérito también tiene palabras para su buen amigo Mario Vargas Llosa. Más destacada es su mención al 23-F y, spoiler: asegura que él no participó en el intento de Golpe de Estado, sino que fue el General Alfonso Armada quien, escudándose en su figura, llevó a cabo aquel asalto. Asimismo, por primera vez, el padre de Felipe VI hablará de la reina Letizia, a la que situará en el disparadero acusándola de la ruptura de ciertas relaciones dentro de la Zarzuela.

En cuanto a la entrevista, su arranque no tiene pérdida: el exmonarca comienza explicando que echa de menos a sus siete perros, en custodia de la reina Sofía, y que vive con un loro mudo y algunos olivos que se ha llevado con él al desierto. Aunque no todo han sido declaraciones arbitrarias como esta. El emérito confiesa que sueña con recuperar la relación con su hijo, de quien se despidió vía WhatsApp y regresar a España: "Lo que más deseo es restablecer una relación armoniosa con mi hijo y, por encima de todo, regresar a España, a casa", han sido sus palabras.

Nuevos noviazgos en portada: de Risto Mejide a Imanol Arias

Si nos trasladamos a los quioscos, esta semana encontramos a varios famosos con nuevas ilusiones en el amor en las portadas de las principales revistas. El primero de ellos es Risto Mejide, enamorado de una gijonesa de 31 años, de nombre Merche. Ambos se conocieron en verano, cuando coincidieron en un restaurante de Menorca. Por aquel entonces, el presentador todavía mantenía una relación con Laia Grassi. Según han revelado las Mamarazzis, la asturiana, fan de Risto, se acercó a su mesa para declararle su admiración y pedirle una foto, a lo que él accedió. Más tarde, ella publicó el 'selfie' en redes y lo etiquetó; interacción que se saldó con un nuevo 'follow' para la joven. A partir de ahí, el "chochoneo" entre los dos fue tan intenso que ella terminó dejando a su pareja para embarcarse en la aventura amorosa que ella misma confirmó con un apasionado comentario: "Te amo maldita sea!!!".

Imanol Arias, por su parte, también parece haber encontrado el amor. A sus 69 años, el actor mantiene una relación con Nélida Inés, abogada y asesora política de origen argentino a la que conoció trabajando en una obra junto a María Barranco. A juzgar por las fotografías tomadas por varios paparazzi, la chica ya está instalada en Madrid, por lo menos por una temporada.

Por último, 'Diez Minutos' apuesta por las fotografías de un Iker Casillas acompañado por una buena amiga, Ana Belén. Ante los rumores generados a raíz de la publicación de estas imágenes, el excapitán del Real Madrid y la Selección Española ha salido al paso: no solo desmiente que se trate de algo más que amistad, sino que asegura que ella es la mujer de uno de sus amigos.

