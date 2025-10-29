Jota Peleteiro se planta: hay comunicado y posible demanda

Tras un tiempo apartado del foco mediático, centrado en sus proyectos profesionales en países árabes y en su conversión al islam, Jota Peleteiro vuelve a ser noticia. El exfutbolista, que recientemente protagonizó una guerra pública con su exmujer Jessica Bueno, ha vuelto al ojo del huracán, aunque esta vez por un motivo muy distinto: sus perros.

Perros en adopción

Todo comenzó cuando una asociación de adopción de mascotas publicó la imagen de dos perros que buscaban una nueva familia. En redes sociales, varios usuarios aseguraron que se trataba de los canes del exjugador, generando una oleada de críticas.

El programa 'El tiempo justo', de Telecinco, decidió contactar directamente con Peleteiro para aclarar la situación. La periodista Alexia Rivas le preguntó: “Hola, ¿has puesto en adopción a tus perros?”. A lo que Peleteiro respondió, con cierta duda: “Eh… Sí.”

Sin embargo, en cuanto Rivas se identificó como periodista, el exfutbolista colgó la llamada, sin ofrecer más explicaciones.

Críticas y debate sobre la responsabilidad de los dueños

La situación desató un fuerte debate en redes sociales sobre la responsabilidad de los propietarios de mascotas, especialmente cuando se trata de animales adultos, ya adaptados a una familia. Muchas personas reprocharon al exdeportista la supuesta decisión de desprenderse de sus perros ante un posible cambio de vida.

El desmentido de Peleteiro y la amenaza de demanda

Pocas horas después de la polémica, Jota Peleteiro utilizó sus redes sociales para negar rotundamente que hubiera puesto a sus perros en adopción. En un mensaje contundente, afirmó:

“Mis perros están en casa de mi amiga Olaya. Si no queréis una demanda por mentir sobre mi vida personal, ya podéis pedir disculpas inmediatamente.”

Además, aseguró que la fotografía difundida por la asociación habría sido tomada sin su consentimiento, presuntamente por su amiga Olaya, con fines de autopromoción.

Una nueva tormenta mediática en su regreso al ojo público

Lejos de sus días como futbolista y de su reciente etapa de discreción, Peleteiro vuelve a verse envuelto en la controversia. Aunque él mismo ha intentado zanjar el asunto con su comunicado, el episodio ha reavivado el interés mediático en su vida personal, confirmando que el exjugador aún no ha logrado escapar del todo del foco de la prensa.