Un influencer italiano revela por qué las resacas en España son distintas a las de otros países

El creador de contenido Davide Militano expone su punto de vista tras llevar unos años viviendo en España

Un influencer italiano revela por qué las resacas en España son distintas a las de otros países / Sport

Ricardo Castelló

Muchos extranjeros vienen a visitar o a vivir a España, ya que es uno de los países que mejor calidad de vida tiene. Sin embargo, cuando llegan a la península ibérica se encuentran con una cultura y unas tradiciones totalmente opuestas a las de su país.

Ahora, Davide Militano, un italiano que lleva años viviendo en España, ha querido compartir en sus redes sociales una de las cosas que más le ha llamado la atención desde que llegó a Valencia: cómo se vive la fiesta y la resaca.

En el vídeo, que cuenta con más de 160 mil visualizaciones, Militano señala que en Italia la vida nocturna es mucho más tranquila: "Cuando sales de fiesta, lo de siempre: vas a cenar, luego a un pub, tomas algo y finalmente a la discoteca. Pero a las cuatro de la mañana te cierran, por lo menos en Sicilia".

"Cierra a las 7 de la mañana"

En la península ibérica hay una gran diferencia, especialmente en los horarios: "Aquí en España la fiesta es infinita. Empiezas como en Italia, vas a cenar, a un pub, luego a la discoteca, pero claro, la discoteca te cierra a las siete de la mañana".

No obstante, en la mayoría de las ocasiones la fiesta no acaba ahí, ya que muchas personas deciden seguir. "A esa hora te dicen: 'Vamos a un 'after''".

Por otra parte, el italiano confiesa que al principio no se adaptaba al ritmo que tienen los españoles de salir, especialmente en el fin de semana: "Te confundes y tranquilamente puedes salir dos días seguidos".

@davidemilitano ❤️😎 #italia #españa #sur #sicilia #fiesta ♬ sonido original - Davide Militano

"Esto es España también. Si te gusta la fiesta, también es el mejor país del mundo", desvela a todos sus seguidores de TikTok.

La opinión del italiano no está pasando desapercibida en TikTok. Un usuario expone que "en España puedes vivir en una fiesta constante". Otro comenta: "Aquí la fiesta puede empezar a las 17-18h para ir calentando".

