Elisa Mouliaá alimenta las teorías de conspiración de la dana de Valencia: "La OTAN abrió las presas, estamos viviendo un ataque meteorológico militar"

Elisa Mouliaá, que sigue inmersa en el proceso judicial por la presunta agresión sexual que sufrió por parte de Íñigo Errejón en 2021, aprovechó su paso por un pódcast para defender varias teorías de la conspiración sobre la dana de Valencia y el 11S, entre otras. La actriz ya pasó en septiembre por 'Código 10' de Cuatro para defender la teoría de las estelas químicas ('chemtrails') que sueltan los aviones junto al terraplanista Javi Poves.

"No hay mejor excusa que un ataque para una invasión", arranca diciendo Mouliaá en el pódcast de Zarzalejo, aludiendo a Netanyahu y a los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023 que agudizaron el conflicto. "Hay un vídeo de Netanyahu en 2001 diciendo que había que exterminarlos a todos", afirma.

Unas declaraciones que fueron más allá: "Ya se vio en las Torres Gemelas. Se vio en el 11S. Y luego también es sentido común. Un avión no podía derrumbar unas torres de estas características. Tuvo que haber una bomba debajo", argumenta.

En cuanto a la trágica dana que arrasó Valencia hace justo un año, Mouliaá también niega la mayor. "Ya se ha visto que en siete minutos no puedes llenar once metros cúbicos. Es imposible. Tuvieron que abrir las presas, las abrió la OTAN", asegura.

"Esto es muy fuerte pero creo que estamos viviendo un ataque meteorológico militar que no se ha visto nunca en la historia y que además se aprovechan del cambio climático y de los virus en el aire para controlar la población", añade.

La actriz asegura que hay "un régimen totalitario invisible" que nos domina. "Si eres de izquierdas, esto es con lo que yo más discuto, y has leído '1984', que es uno de los libros que te inculcan en la mayoría de colegios públicos, sabrás de qué estamos hablando. Estamos hablando de un régimen totalitario invisible. 'Rebelión en la granja', 'Un mundo feliz'... Son libros que nos han hecho leer a la izquierda. Realmente si te atreves a mirar descubres que estamos ahí".

Los bulos de la dana

Según una reciente investigación de la Fundación Maldita en colaboración con AI Forensics, un año después de la mortal gota fría en Valencia hay en Youtube y Tiktok unos 186.000 vídeos con bulos sobre la dana que acumulan al menos 21 millones de reproducciones sin que las plataformas hayan tomado medida alguna para revertirlos.

Los bulos más repetidos son los que culpan del desastre una hipotética demolición de presas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez o una supuesta "manipulación artificial del tiempo" por parte de Marruecos.