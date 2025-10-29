Arturo Pérez-Reverte carga contra Almudena Ariza tras unos presuntos ataques: "Solo es una señora con viejos complejos infantiles queriendo matar a su padre"

Almudena Ariza, a los 62 años, lleva años explicando a los espectadores de RTVE lo que ocurre en todo el mundo. Corresponsal en China, Nueva York, París, Oriente Próximo y, desde este año, en Bogotá, Ariza ha explicado de cerca guerras y tragedias de todo tipo. La más reciente y dura, la guerra en Gaza que ha contado desde Jerusalén durante casi dos años.

El escritor Arturo Pérez-Reverte, corresponsal de guerra durante más de 20 años, ha cargado en X contra su compañera de oficio por unos supuestos ataques de Ariza.

Unas duras críticas que Ariza le habría hecho a Pérez-Reverte durante una charla en un máster de periodismo, según un usuario anónimo que se lo ha hecho saber al académico de la RAE.

"Viejos rencores de la criatura"

"Sr. Pérez-Reverte, ¿qué opina que una mediocre sectaria y poco objetiva como Almudena Ariza lo ataque a usted en un máster de periodismo, lo llame machirulo y desprecie una biografía profesional como reportero que todos conocemos y muchos admiramos?", le ha comentado un usuario en la red social X, antes Twitter.

Pérez-Reverte apenas ha tardado unos minutos en replicar. "Viejos rencores de la criatura, estimado amigo. De cuando (años 80, 90) en la tele éramos otros los que cubríamos las guerras y lo hacíamos de verdad, de otra manera", ha dicho.

"Sólo es una señora con viejos complejos infantiles queriendo matar a su padre. No hay que darle más importancia", ha zanjado. Almudena Ariza, por el momento, no ha replicado.

Elogió a Ariza en el pasado

Pérez-Reverte ha manifestado en más de una ocasión que no comparte en absoluto cómo se ejerce hoy en día la corresponsalía de guerra. En 2022, cuando estalló la guerra de Ucrania, criticó que los periodistas no estaban en primera línea. "Ahora que ya no hay peligro, Bucha se convierte en un parque temático para la prensa internacional. Cómo me alegro, respecto al oficio, de ser pretérito pluscuamperfecto", decía en un tuit.

Sin embargo, por aquel entonces elogió a Ariza. "Eso sí: aprecio el trabajo de buenos reporteros como Almudena Ariza, Óscar Mijallo o el cámara Miguel de la Fuente, entre otros".

Antes de dedicarse exclusivamente a la literatura, Pérez-Reverte fue corresponsal de guerra, ejerciendo durante 21 años (1973-1994) en prensa, radio y televisión, nueve de ellos en los servicios informativos de Televisión Española. Como reportero cubrió todo tipo de conflictos: la guerra de Chipre, la del Líbano, la del Sáhara, la de las Malvinas, la de Angola o el golpe de estado en Túnez. Los últimos conflictos que cubrió fueron la guerra de Croacia y la de Bosnia.