Los secretos de la cazadora de la princesa 'Leonor':: moda ‘made in’ Córdoba que marca tendencia este otoño

La princesa Leonor ha apostado por la moda hecha en Córdoba a la hora de completar el outfit relajado que escogió el pasado sábado para visitar la localidad de Valdesoto, el ‘Pueblo Ejemplar’ de Asturias, tras la entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrados en la tarde noche del viernes 24 de octubre.

Es habitual que tras el evento de gala, los reyes de España y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se muestren más relajados en su visita a la localidad asturiana reconocida con el título mencionado. En el caso de la princesa Leonor, la heredera al trono optó por un total look en denim oscuro, con un chaleco en la parte superior del conjunto con solapas y unos pantalones de pernera ancha.

La Familia Real visita el Pueblo Ejemplar 2025 / GTRES / Chema Clares

Para completar el estilismo escogió una chaqueta de ante marrón de la firma cordobesa Monpiel, con cinturón abierto y que está totalmente en tendencia durante esta temporada. Una chaqueta, con diseño de líneas limpias, botones delanteros y cinturón, y que combinaba perfectamente con el denim oscuro seleccinado por la princesa.

La diseñadora de Monpiel: “Es un clásico”

La revista Woman, del Grupo Prensa Ibérica, habló este fin de semana con Rosa Pino, diseñadora del trench de ante de la princesa Leonor. "Comencé por el calzado en el 2021 y seguí por las prendas de piel: hace tres temporadas sacamos las chaquetas y la de Leonor es la primera chaqueta que sacamos de todas. Me ha encantado porque es la primera que hicimos. A día de hoy sigue con nosotros porque es uno de nuestros best bellers. Es un clásico: un trench de como un 3/4 con su cinturón", explica la diseñadora, emocionada por este gesto de la heredera antes de confesar que se ha enterado a través de redes sociales.

El diseño de Monpiel escogido por la princesa Leonor. / MONPIEL

La prenda tiene un precio original de 329,90 euros y está ahora en rebajas por las Mid Season Sales por un precio de 280,90 euros.

Monpiel, 100% artesanal

Monpiel es una empresa familiar establecida en Córdoba y dedicada desde sus inicios al sector de la moda y marroquinería. En su catálogo podemos encontrar bolsos de piel, calzado, cinturones de cuero y otros complementos, todos de elaboración 100% artesanal y fabricados en España.

"La fundó mi padre hace 30 años. Nacen con una marca de marroquinería propiamente dicha, con artículos de caballero, carteras y cinturones que en aquella época era lo que más se vendía. Más tarde, montaron una fábrica de bolsos de señora en Montilla (Córdoba), de ahí viene su nombre. Con fábrica en Ubrique, decidí, sin dedicarme a la moda previamente, seguir con la marca de mi padre y empezar a elaborar productos como el calzado o las prendas de piel", cuenta Rosa Pino, hija del fundador y diseñadora.

La firma cuenta con venta exclusiva online y un showroom en Córdoba.