El órdago del príncipe Andrés: exige la antigua residencia de Enrique y Meghan a cambio de dejar su hogar en Royal Lodge

A pesar de todas sus polémicas y asuntos turbios, al príncipe Andrés de Inglaterra aún le quedan redaños para plantearle exigencias a su hermano mayor, el rey Carlos III. Si bien es cierto que hace unos días renunció voluntariamente a todos sus títulos reales por sus vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein, fallecido en 2019, para no empañar [aún más] la imagen de la familia real británica, también lo es que va a tener que dejar definitivamente la mansión donde vive, Royal Lodge, en Windsor, después de que saliera a la luz que no ha pagado religiosamente el alquiler de la residencia palaciega con 30 habitaciones, en la que reside desde 2003, a pesar de que hace tiempo que no ejerce como miembro activo de la familia real (desde que lo apartara, en 2019 su madre, la reina Isabel II).

Desde el jueves por la noche, la prensa acampa a la entrada de Royal Lodge y de su finca de 40 hectáreas, donde el hermano del rey reside desde hace más de 20 años.

Según la prensa británica, Andrés, de 65 años, mantiene conversaciones con los asesores de Carlos III para que abandone dicha residencia. Y este, por su parte, está poniendo sus exigencias para contentar al rey.

Tal como publica 'The Sun', el príncipe querría ocupar la exresidencia de su sobrino Enrique y Meghan, Frogmore Cottage, en la finca del Castillo de Windsor. Por su parte, su exesposa, Sarah Ferguson, quien ha estado viviendo con Andrés en la enorme mansión de Windsor Great Park a pesar de que están divorciados desde 1996, sería candidata para ocupar Adelaide Cottage, el hogar que el príncipe Guillermo y Kate Middleton están a punto de desocupar.

Frogmore se encuentra dentro del perímetro de seguridad del castillo y no costaría nada a los contribuyentes británicos.

"Frogmore Cottage es demasiado pequeño para ambos y Adelaide Cottage está a la vuelta de la esquina, por lo que se verán cuando quieran", dijo una fuente a 'The Sun'.

El príncipe heredero y su familia se mudarán muy pronto a Forest Lodge, en Windsor Great Park, un lugar que se considera su "hogar definitivo". La familia espera estar allí para cuando los niños regresen a la escuela Lambrook el 3 de noviembre.

Impagos del alquiler

La semana pasada, el 'Times' reveló que el príncipe no ha pagado alquiler desde 2003 por vivir en Royal Lodge y que el contrato de arrendamiento se extiende hasta 2078. La noticia coincidió con la publicación, el martes, de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, la principal acusadora en el caso del pedófilo Jeffrey Epstein. En el libro, relata que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Andrés en tres ocasiones, al menos dos de ellas cuando tenía 17 años. El príncipe siempre ha negado esas acusaciones.

El domingo, el mismo periódico afirmó que Andrés enfrenta "una doble ofensiva del Parlamento y del Palacio de Buckingham destinada a despojarlo de su título de duque y a expulsarlo" de Windsor.

Según el 'Sunday Times', diputados del Partido Liberal Demócrata están considerando organizar un debate en la Cámara de los Comunes sobre el futuro de Andrés, desafiando así las convenciones parlamentarias que "generalmente impiden a los políticos criticar a la familia real".

Ley del Parlamento

Aunque el príncipe ha anunciado su renuncia al uso del título de duque, se necesita una ley del Parlamento para retirárselo oficialmente.

La difunta reina Isabel II donó a Enrique y Meghan Frogmore Cottage, y se mudaron allí en 2019, poco antes del nacimiento de su primer hijo, el príncipe Archie, con la esperanza de que fuera su hogar por mucho tiempo. Sin embargo, se les pidió que desalojaran en 2023, tras su decisión de mudarse a EEUU y renunciar a su cargo como miembros activos de alto rango de la familia real.

Por su parte, y aunque se había hablado de la posibilidad de que el príncipe Andrés se marchara a una de las vastas propiedades reales en Escocia o Norfolk, al parecer el miembro real caído en desgracia ha declarado que desea estar lo más cerca posible de sus dos hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, quienes tienen residencias en Londres y alrededores, en el sureste de Inglaterra.