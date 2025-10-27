¿Sophie Turner y Chris Martin juntos? La prensa británica habla de una "cita secreta" que confirmaría la relación

Sophie Turner, de 29 años, parece haber cerrado definitivamente su capítulo con el aristócrata Peregrine 'Perry' Pearson, heredero del vizconde británico de Cowdray.

Su historia de amor, que comenzó en 2022, habría llegado a su fin a finales de septiembre, tras la celebración de la boda de un personaje de la alta sociedad británica. Según testigos citados por medios ingleses, “se les vio discutir y luego reconciliarse con apasionados besos en la pista de baile”, una escena que, hipotéticamente, marcó el final de su relación.

Nuevo comienzo con Chris Martin

La intérprete que conquistó al público interpretando a Sansa Stark, de 'Juego de tronos', no ha tardado en rehacer su vida sentimental. Apenas unos días después de su ruptura con Pearson, Turner fue vista en lo que los medios británicos describen como una “cita secreta” con Chris Martin, de 48 años, vocalista de Coldplay. Martin también acaba de atravesar la separación con la actriz Dakota Johnson, con quien rompió a comienzos del pasado verano, tras varios años de relación.

Fuentes cercanas aseguran que el encuentro entre Turner y Martin tuvo lugar en Londres, donde el músico pasó buena parte del verano durante su gira 'Music of the Spheres', con varios conciertos en el estadio de Wembley. “Entre ensayo y ensayo, encontró tiempo para compartir una velada con Sophie”, comenta un allegado al diario 'Daily Mail'.

Familias modernas y vidas paralelas

Ambos artistas comparten una situación familiar similar. Sophie Turner tiene dos hijas con su exmarido, el cantante Joe Jonas: Willa (2020) y Delphine (2022). Tras su divorcio en 2023, la expareja acordó una custodia compartida. Por su parte, Chris Martin es padre de Apple (20) y Moses (19), fruto de su matrimonio con la actriz Gwyneth Paltrow, con quien mantiene una relación cordial.

Pearson también pasa página

Mientras Sophie y Chris disfrutan de esta nueva conexión, Peregrine Pearson tampoco parece haberse quedado atrás. Fuentes del círculo social londinense afirman que fue visto recientemente en un exclusivo club del oeste de Londres acompañado de una “misteriosa rubia de piernas interminables”, con un asombroso parecido a la actriz británica.

Un nuevo capítulo en la vida de Sophie Turner

Tras un año marcado por cambios personales y profesionales, Sophie Turner, que siempre se ha declarado fan de Coldplay, parece decidida a disfrutar de una nueva etapa. Lejos de la melancolía, la actriz se muestra centrada en sus hijas, sus proyectos cinematográficos y, ahora, en lo que podría ser una de las relaciones más comentadas del año.