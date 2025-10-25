Puigdemont y Orriols abren la batalla por la (falsa) bandera

Una nueva rivalidad Ha sido una semana muy preelectoral en las redes sociales. Sobre todo en el ámbito de Junts, el partido heredero de Convergència. El jueves anunciaron que en los próximos días decidirán si retiran su apoyo a Pedro Sánchez, como si en lo que va de legislatura hubieran sido un socio estable del Gobierno, más allá de la votación de investidura del presidente. Lo verdaderamente novedoso sería que anunciaran su apoyo a una eventual moción de censura, y no han llegado tan lejos, aunque la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha elevado claramente el tono en los últimos días y ha hablado de que es "la hora del cambio". Pero ha habido otro frente con mucha más sustancia. El miércoles, un vídeo hecho por inteligencia artificial generó una batalla en el independentismo que aún no ha terminado. De hecho, se diría que con esas imágenes afloraba al fin un conflicto larvado durante meses: desde el momento en que Aliança Catalana empezó a despegar en las encuestas, Junts está viendo cada vez más claro que su rival en las próximas elecciones por el voto soberanista ya no será principalmente Esquerra. El vídeo en cuestión, publicado por una cuenta nueva en X, mostraba a Sílvia Orriols, líder absoluta de AC, disparando a Carles Puigdemont, se supone que por entreguista. Desde Junts y su entorno corrieron a afearle la falta de respeto a sus nuevos rivales. La teoría de los 'groupies 'de Aliança, sin embargo, es que se trata de un ataque de falsa bandera, es decir, que saldría de las propias filas de Junts. La propia Orriols alimentó esa tesis sin disimulo en X: "Estaría bien que se investigara por qué los militantes, concejales y diputados de Junts han sido los primeros en ver en la red y empezar a retuitear masivamente un vídeo hecho con inteligencia artificial que perjudica mi imagen y victimiza al señor Puigdemont".

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, este miércoles en el debate de política general. / MANU MITRU

'Xarnego' y otros adjetivos Pero no todo han sido desencuentros en el independentismo que no vota a ERC ni a la CUP. Los fans de Junts y Aliança Catalana han unido fuerzas en las redes sociales para atacar sin piedad al guionista Eduard Sola, que no es la primera vez que los solivianta. Ya lo hizo en la entrega de los Goya cuando, en su discurso tras ganar el premio por 'Casa en flames', subrayó su orgullo por su origen 'xarnego'. Esta semana le ha vuelto a pasar lo mismo: cierto independentismo no puede soportar su orgullo 'xarnego'. "A mí me es útil la palabra 'xarnego', porque indica de dónde vienes concretamente en unas circunstancias muy únicas de Catalunya. Mis abuelos vinieron de Andalucía a Catalunya y eso convierte a mis padres en 'xarnegos' y yo soy nacido en Catalunya y todo, y poco me queda de eso, pero sí que es verdad que hay una herencia que se ha ido traspasando de esa identidad, que le podemos llamar así o como sea, que no pasa nada. Y obviamente cada uno está orgulloso de quién es, y sobre todo no va en detrimento de nadie, y eso e lo que normalmente se malinterpreta. Ser 'xarnego', o estar contento de serlo, no va en detrimento ni de las personas que no lo son ni de otro tipo de proletariado", dijo Sola esta semana en el programa 'Noms propis' de La 2. Vistas por escrito, cuesta entender el odio que han suscitado las palabras de Sola. Pero sin duda han ofendido muchísimo a alguna gente, que le ha dedicado los siguientes adjetivos –y muchos más– en X: mamarracho, acomplejado, inadaptado, ceporro, adolescente con crisis de identidad, españolista, racista, imperialista, insoportable. Gabriel Rufián les contestó en X: "Toda la 'convergentada' (y súbditos) que están criticando esto es simplemente porque saben que ese orgullo y ese discurso es incompatible con su idea de una Catalunya excluyente, pequeña y pura".

Eduard Sola / QUIQUE GARCÍA / EFE

Un falso coche de policía Estos tiempos en los que partidos como Vox y Aliança Catalana logran resultados cada vez más abultados (en las encuestas, falta pasar esas expectativas por el cedazo de la realidad, no vaya a ser que se lleven un chasco), uno de los temas estrella de las redes sociales es la inmigración. Proliferan cuentas que solo publican noticias, muchas de dudosa procedencia, que recogen fechorías de los recién llegados; otras muestran vídeos con supuestos delitos de inmigrantes. Tienen todas mucho éxito: no puede negarse que el miedo al extranjero y la inseguridad, real o percibida, va a dar muchos votos en las próximas elecciones. Una de esas cuentas que busca agitar el gallinero en X es @desperteu_vos, que cuenta por el momento con algo más de 6.500 seguidores. Solo hay un asunto en sus mensajes: los supuestos desmanes que cometen los musulmanes. Esta semana, la cuenta ha triunfado como casi nunca con un vídeo en el que se ve a unos cuantos jóvenes que, dentro de un párking, arman jaleo y dan vueltas subidos a un coche de policía que tiene las luces azules encendidas. Un texto acompaña a las imágenes: "Jóvenes magrebíes roban un coche patrulla de la policía, se suben y graban un vídeo para después colgarlo en las redes sociales. La permisividad es tal que se sienten totalmente impunes sabiendo que hagan lo que hagan son protegidos por la mayoría de los partidos y medios". Llama la atención que un vídeo tan llamativo no haya llegado a los medios tradicionales. Y seguramente lo habría hecho si no fuera por un motivo: no es un coche de policía real. "Se graban de fiesta en un coche simulado de la Policía Nacional. Un grupo de jóvenes aparecen a bordo de un falso coche patrulla de una empresa de alquiler, utilizado en rodajes de cine y publicidad", dice la misma cuenta en una aclaración posterior. La denuncia inicial tiene casi 500 retuits. La aclaración, que le quita cualquier cariz delictivo, tiene tres.