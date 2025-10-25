Famosos
Nagore Robles no tiene intención de leer las memorias de Isabel Preysler
Celos, besos, cartas... Isabel Preysler se confiesa: "Miguel Boyer fue el amor de mi vida"
Las memorias de Isabel Preysler han acaparado toda la actualidad mediática esta semana. En ellas, la Socialité abre su corazón y desvela detalles que hasta ahora permanecían en su intimidad: como lo mal que lo ha pasado con sus operaciones de nariz o los detalles intrínsecos de sus relaciones sentimentales.
A pesar de que el interés que desató ha sido incuestionable, hay quien no tiene problema en reconocer públicamente que no tiene ninguna intención de leerlas porque no siente la necesidad de saber más de lo que ha conocido a través de la prensa.
Así lo ha explicado Nagore Robles este viernes en la fiesta de Halloween que organizaba Susana Molina. Al preguntarle por la Socialité, la presentadora de televisión aseguraba que "no" las va a leer porque "creo que es una mujer muy elegante y ya está, poco conozco de ella y tampoco es que me interese mucho... creo que nos interesamos lo mismo la una a la otra".
Por otro lado, también habló del concurso de Anabel Pantoja en 'Bailando con las estrellas. Demostrando su incondicional apoyo aseguró que la ve "maravillosa, está fantástica". "Me hace gracia porque siempre tiene miedo a que la vayan a echar. Bueno, ella es así como de drama, para ella todo es un apocalíptico, pero está estupenda. En la última gala la vi tan guapa, tan bien, muy disfrutona, muy divertida", aseguró Robles.
