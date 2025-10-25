A los 93 años
Muere Sikirit, la reina madre de Tailandia conocida como la 'Jackie Kennedy de Asia' por su estilo y belleza
Alejada de la vida pública desde que sufrió un derrame cerebral en 2012, la monarca ha muerto "tranquila" en un hospital de Bangkok
AFP
La reina emérita Sirikit de Tailandia, madre del actual rey Maha Vajiralongkorn y esposa del monarca que más tiempo ha estado en el trono del país asiático, falleció el viernes a los 93 años, según ha informado el palacio.
Apodada en su juventud la 'Jackie Kennedy de Asia', Sirikit formó junto a Bhumibol Adulyadej, quien reinó por 70 años hasta su muerte en 2016, una pareja reconocida por su glamur y una influencia en el poder que consolidó el lugar de la monarquía en el corazón de la sociedad tailandesa.
"El estado de salud de su majestad empeoró hasta el viernes y falleció a las 21H21 (...) en el hospital Chulalongkorn a los 93 años", informó el palacio en un comunicado.
Sirikit, que se casó a los 17 años con Bhumibol, había "padecido varias enfermedades" desde 2019, incluida una infección sanguínea este mes, añadió.
Homenajes
Su fallecimiento marca el inicio de un período de gran emotividad popular y de homenajes por todo lo alto.
El rey de Tailandia es considerado por muchos como el padre de la nación y un símbolo del ideal budista. El fervor que genera esta figura semidivina, y por extensión su familia, tiene pocos equivalentes en el mundo moderno.
El país guardó un año de luto oficial por Bhumibol, fallecido en octubre de 2016 e incinerado un año después tras una elaborada ceremonia.
Alejada de la vida pública desde que sufrió un derrame cerebral en 2012, Sirikit no había vuelto a aparecer en público desde hacía años, pero no es raro encontrar su retrato bordeado de oro frente a algunos edificios públicos, en el interior de tiendas o en domicilios particulares.
El cumpleaños de Sirikit, el 12 de agosto, coincidía con el Día de la Madre en Tailandia.
En la década de 1960, conoció a presidentes estadounidenses y estrellas como Elvis Presley y apareció en repetidas ocasiones en portadas de revistas occidentales.
