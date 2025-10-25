El portero de La Finca
"El único culpable soy yo": habla el principal acusado por el robo de los relojes de lujo de Iker Casillas
Detenidos un vigilante de La Finca y la empleada del hogar de Iker Casillas por el robo de cinco relojes de lujo
Carlos, el portero de la exclusiva urbanización La Finca, se ha inculpado por robar los cinco relojes de alta gama de la casa del exfutbolista Iker Casillas, exculpando así a la otra investigada, su mujer, que trabajaba como empleada doméstica en la residencia del exarquero del Real Madrid y la Selección española.
En una entrevista al reportero Álex Álvarez en 'El tiempo justo', Carlos ha reconocido su responsabilidad en los hechos. "La verdad hay que decirla. El único culpable soy yo", ha subrayado, aunque ha matizado que él solo robó dos de los cinco relojes, que además ya habrían sido recuperados. "De los otros tres no sabemos", ha insistido.
Además ha admitido que está "arrepentido" y ha señalado que "lo hizo por las deudas". "Mi mujer desconocía por completo lo ocurrido", se ha inculpado."Liliana me bajó los relojes porque se lo dije yo, solo para verlos, pero hice un intercambio con copias falsas sin que mi mujer se diera cuenta. Ella no entiende de relojes, pensaba que eran los mismos", ha indicado.
El autor confeso ha explicado que obtuvo un beneficio de 96.000 euros por la venta de las piezas, cantidad que le sirvió para hacer frente al "cúmulo de deudas" que arrastraba. "No tenía salida", ha lamentado.
