El influencer Javier Morant intensifica el debate sobre las relaciones de pareja: "Las novias en España son de las peores del mundo”

El tiktoker Javier Morant ha generado una intensa polémica en redes sociales y medios de comunicación. Con solo 21 años, este joven ha desatado un debate sobre las dinámicas de pareja, los gestos caballerosos y el papel del hombre en las relaciones actuales.

Tres gestos que "todo novio debería tener"

En uno de sus vídeos, Morant enumera tres acciones que, según él, deberían ser comunes entre los novios en España:

Invitar a comer o cenar y pagar la cuenta: Para Javier, el gesto de invitar a la pareja y asumir el coste es una muestra de afecto que se ha perdido en la cultura española, donde predomina el reparto equitativo de gastos. Recoger y acompañar a casa a la novia: Critica a los hombres que no se preocupan por el traslado de sus parejas, considerándolo una falta de atención y cuidado. Actos caballerosos cotidianos: Como abrir la puerta del coche o prestar una sudadera si ella tiene frío. Según él, estos gestos han desaparecido porque “los hombres se han vuelto princesitas”.

Entrevista y controversia

Durante una entrevista televisiva en el programa Espejo Público de Antena 3, Javier defendió sus ideas frente a las críticas que lo tildan de “antiguo” o incluso “machista”. “Me critican por tener gestos caballerosos con mi novia”, afirmó. “Hoy en día no estamos acostumbrados a eso. Nos han enseñado otras cosas y hemos perdido los valores”.

Ante la pregunta de si su pareja le pide compartir gastos, Morant fue tajante: “Nunca. Tampoco le dejaría. Cuando amas a alguien, lo natural es dar”.

¿Amor o imposición?

El debate se intensificó cuando una periodista le cuestionó si, al asumir siempre el rol de proveedor, no le estaba impidiendo a su pareja demostrarle amor. Javier respondió que “las mujeres lo demuestran de otra manera”, y que para él, el respeto y la lealtad son las verdaderas muestras de afecto.

En otros vídeos, Morant ha llegado a afirmar que “las novias en España son de las peores del mundo”, atribuyendo esta percepción a los movimientos feministas que, según él, han desdibujado el amor auténtico. “Ya ninguno sabe amar de verdad ni querer a una persona”, sentenció.

Reacciones divididas

Mientras algunos usuarios aplauden su defensa de la caballerosidad, otros lo acusan de perpetuar roles de género obsoletos. El vídeo ha abierto un espacio de reflexión sobre cómo han cambiado las relaciones sentimentales en España y qué lugar ocupan hoy los gestos tradicionales en el amor moderno.