Hallada muerta a los 19 años la influencer Emman Atienza

La influencer filipina Emman Atienza, de 19 años, ha sido hallada muerta en su domicilio en Los Ángeles, donde acababa de mudarse para seguir creciendo profesionalmente y porque necesitaba "hacer cambios". Su familia ha anunciado en redes sociales el fallecimiento de la modelo, "que no tenía miedo de compartir su propio viaje con la salud mental".

"Con profunda tristeza compartimos el inesperado fallecimiento de nuestra hija y hermana, Emman", ha escrito su familia en Instagram. "Ella trajo tanta alegría, risas y amor a nuestras vidas y a las vidas de todos los que la conocían. Emman tenía una manera de hacer que la gente se sintiera vista y escuchada, y no tenía miedo de compartir su propio viaje con la salud mental. Su autenticidad ayudó a muchos a sentirse menos solos.

"Para honrar la memoria de Emman, esperamos que continúes cultivando las cualidades por las que ella vivió: compasión, valentía y un poquito de bondad extra en tu vida diaria", han finalizado.

El médico forense confirmó a la revista PEOPLE que murió por suicidio. La creadora de contenido había compartido con sus seguidores en algunas ocasiones su continua lucha por la salud mental y había afirmado que estaba siendo un año "lleno de altibajos".