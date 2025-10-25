Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En los Ángeles

Hallada muerta a los 19 años la influencer Emman Atienza

La modelo filipina había compartido en varias ocasiones sus problemas de salud mental y el forense ha afirmado en 'People' que se trata de un suicidio

Hallada muerta a los 19 años la influencer Emman Atienza

Hallada muerta a los 19 años la influencer Emman Atienza / Instagram

Lola Gutiérrez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La influencer filipina Emman Atienza, de 19 años, ha sido hallada muerta en su domicilio en Los Ángeles, donde acababa de mudarse para seguir creciendo profesionalmente y porque necesitaba "hacer cambios". Su familia ha anunciado en redes sociales el fallecimiento de la modelo, "que no tenía miedo de compartir su propio viaje con la salud mental".

"Con profunda tristeza compartimos el inesperado fallecimiento de nuestra hija y hermana, Emman", ha escrito su familia en Instagram. "Ella trajo tanta alegría, risas y amor a nuestras vidas y a las vidas de todos los que la conocían. Emman tenía una manera de hacer que la gente se sintiera vista y escuchada, y no tenía miedo de compartir su propio viaje con la salud mental. Su autenticidad ayudó a muchos a sentirse menos solos.

"Para honrar la memoria de Emman, esperamos que continúes cultivando las cualidades por las que ella vivió: compasión, valentía y un poquito de bondad extra en tu vida diaria", han finalizado.

Noticias relacionadas y más

El médico forense confirmó a la revista PEOPLE que murió por suicidio. La creadora de contenido había compartido con sus seguidores en algunas ocasiones su continua lucha por la salud mental y había afirmado que estaba siendo un año "lleno de altibajos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
  2. Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
  3. Se han cargado nuestro descanso': irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela
  4. Bajar las pensiones a toda costa
  5. El primero de los 10 trenes lanzadera de Ferrocarrils de la Generalitat al aeropuerto de El Prat comienza las pruebas
  6. Inditex y Alcampo se intercambian terrenos para construir oficinas y un nuevo centro comercial en Sant Adrià a partir de 2027
  7. Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
  8. El regreso de los Pecos: 'No paraban de gritar, y a nosotros lo que nos gustaba era que nos escucharan

Hallada muerta a los 19 años la influencer Emman Atienza

Hallada muerta a los 19 años la influencer Emman Atienza

El musical trans-gresor: 'The Rocky Horror Show' llega al Coliseum de Barcelona

El musical trans-gresor: 'The Rocky Horror Show' llega al Coliseum de Barcelona

Así es USS Gerald R. Ford, el portaaviones “más letal” de EEUU, que Trump ha enviado al Caribe

Así es USS Gerald R. Ford, el portaaviones “más letal” de EEUU, que Trump ha enviado al Caribe

El Espanyol ensalza la celebración de su aniversario con un triunfo frente al Elche

El Espanyol ensalza la celebración de su aniversario con un triunfo frente al Elche

El Gran 'Flea Market' vuelve a Barcelona: un mercadillo XL con 150 tiendas vintage, música en directo y un torneo de futbolín

El Gran 'Flea Market' vuelve a Barcelona: un mercadillo XL con 150 tiendas vintage, música en directo y un torneo de futbolín

Detenidas 39 personas por posesión de armas blancas y drogas en Barcelona

Detenidas 39 personas por posesión de armas blancas y drogas en Barcelona

Ucrania denuncia al menos dos muertos y diez heridos en un nuevo bombardeo ruso sobre Kiev

Ucrania denuncia al menos dos muertos y diez heridos en un nuevo bombardeo ruso sobre Kiev

Venezuela retira el pasaporte a Leopoldo López y abre un proceso judicial para retirarle la nacionalidad

Venezuela retira el pasaporte a Leopoldo López y abre un proceso judicial para retirarle la nacionalidad