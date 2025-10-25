Ester Expósito (25 años) da la clave para conseguir su físico: "Tren inferior, pierna, abdomen y glúteos"

El ejercicio físico cada día entra en el día a día de más gente y muchos se lo toman como una obligación más, igual que lo es ir a trabajar o hacer la compra semanal. La realidad es que tanto los hombres como las mujeres pueden sacar muchos beneficios de los entrenos de fuerza, pues ayudan a la pérdida de grasa y limitan el temido 'efecto rebote' de cuando se deja de hacer una dieta específica porque incentiva la aceleración del metabolismo.

Gran parte de responsabilidad la tienen los famosos, que gracias a las redes sociales comparten algunas de sus rutinas y animan a sus seguidores a seguir su ejemplo, como por ejemplo David Bustamante, que ha perdido más de 20 kilos en los últimos meses.

Otra de las habituales en el gimnasio es Ester Expósito. Se dio a conocer en 'Élite' siendo prácticamente una adolescente, aunque de eso ya hace varios años y ahora es una de las actrices más codiciadas del panorama cinematográfico español, con protagonismo en 'Venus', 'El llanto' o 'El talento'.

Entrena con un profesional, Miguel Lordán, el mismo que lleva a su compañero de profesión, Jaime Lorente, y sigue una rutina no demasiado complicada que prácticamente todo el mundo está capacitado para tomarla como propia.

Ya en 2019 comentaba que se lo toma muy en serio: "Entreno tres días a la semana, y no falto, desde que empecé con Miguel nunca me salto mis entrenamientos", indicaba en una entrevista a Women's Health.

En su caso, opta por un tipo de entreno focalizado en el tren inferior, algo bastante común entre mujeres: "Cada día hacemos ejercicios diferentes, para que el músculo no se acostumbre, pero trabajamos sobre todo el tren inferior, pierna y glúteo, abdomen también mucho y brazo sólo de vez en cuando", aseguraba.

Para ello, basta con subir y bajar escaleras, así como hacer abdominales y practicar planchas horizontales. También ayuda su gusto por bailar, una actividad que hace tan habitualmente como puede, como demostró hace unos días junto con el político de ERC, Gabriel Rufián.

Una de las claves para lucir su tono físico, además de la edad que eso es irreparable, es la alimentación. Ester siempre ha seguido una dieta bastante saludable, aunque hace unos meses recibió críticas en las redes sociales de gente que valoraba su cuerpo tras haberse engordado un poco, algo que ella misma ha denunciado en diversas apariciones públicas, como la última entrevista en 'La Revuelta'.

Sin embargo, por norma general huye de las dietas y apuesta por una alimentación con sentido común, donde el equilibrio marca la diferencia: "Le presto bastante atención a mi alimentación pero no llevo un planning, se las cosas que me van bien para el músculo, lo hablé con Miguel, mi entrenador, cuando comenzamos a trabajar y las voy incorporando a mis comidas", aseguraba.

Su 'cheat meal' favorito es la pizza: "De vez en cuando no lo puedo evitar, pero no me siento culpable tampoco", revelaba. Con ello, Ester intenta demostrar que no hay que demonizar ningún alimento, sino que se trata de saber que no siempre se puede comer pesado.