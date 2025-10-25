Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: "No es un premio que se gane o se pierda"

"Se escribe para la gente, no para una supuesta élite intelectual", reivindicaba Juan del Val tras ganar el Premio Planeta 2025 con su nueva novela 'Vera, una historia de amor'. Un triunfo, el del escritor, guionista y mediático polemista en 'El Hormiguero', que no pasó desapercibido y que generó cierta polémica como ya ocurriera en 2023 cuando el galardón mejor dotado del mundo (un millón de euros) se lo llevó Sonsoles Ónega, trabajadores ambos del grupo Planeta.

En X, algunos usuarios reclamaban al escritor y académico de la RAE, Arturo Pérez-Reverte, sobre su opinión respecto a que Juan del Val se haya llevado el Premio Planeta, hecho que ha reavivado el debate entre el prestigio intelectual y el comercial.

"¿Le parece justo ganador Juan del Val del Premio Planeta? Lo comparan con Corin Tellado. ¿Qué opina? ¡Buenas noches!", le preguntaba un usuario a Reverte. "El Planeta no es un premio que se gane o se pierda", resuelve el escritor. "Es el lanzamiento comercial de un libro que se pretende vender mucho", añade.

"Considerado desde ese punto de vista, nada hay que objetar. Cada editor hace las promociones como le parece adecuado", concluye Reverte.

A la venta el 5 de noviembre

'Vera, una historia de amor', que sale a la venta el 5 de noviembre, narra la historia de una mujer de la alta sociedad sevillana que decide romper con su vida acomodada y acaba enamorada de un "chico de barrio". "Una novela contemporánea, con una abierta crítica social y algún toque de thriller en el contexto de Sevilla”, según el jurado del premio.

Lo cierto es que, normalmente, el Premio Planeta suele acabar premiando a autores con gran tirón comercial, también habitualmente a miembros que, de un modo u otro, están relacionados con el grupo Planeta.

Respecto a la literatura comercial, Juan del Val aclaró en una entrevista para EL PERIÓDICO: "La literatura tiene sentido si se ve. No me parece raro querer que la gente me lea o me vea. Lo comercial puede tener calidad o no, igual que lo no comercial".