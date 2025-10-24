Famosos
Victoria Beckham revela su estricta rutina para mantenerse joven
El entrenador de la ex 'Spice Girl' y David Beckham revela cómo logra mantener la línea y cómo distribuye los bloques de ejercicios
Al hablar de moda y estilo, el nombre de Victoria Beckham siempre debe ponerse sobre la mesa porque se ha convertido en un icono de la moda. La ex Spice Girl lleva muchos años dedicándose al diseño después de dejar los micrófonos en su etapa juvenil y se siente mejor que nunca, como explicaba en su documental para Netflix.
Sin embargo, no ha sido un camino fácil y en el pasado revelaba que sufría trastornos alimentarios, un problema que poco a poco ha ido ganando visibilidad gracias a perfiles como el de la mujer del exfutbolista y propietario del Inter Miami, David Beckham.
Victoria Beckham ficha por Netflix
Con aquello superado, Victoria mantiene una rutina de ejercicios para no perder ese tono físico que finalmente consiguió tras apartar las complicaciones con la nutrición y que es tan reconocible. Una característica particular es que la celebrity suele entrenar por las mañanas, cuando el cuerpo está descansado, para tomar con mayor energía cada repetición.
No obstante, no solo sirve con despertarse temprano, sino que hay que ser constante, algo que tiene clarísimo: “Me levanto y hago ejercicio cinco días a la semana. Hago ejercicio entre una hora y media y una hora y 45 minutos al día”, indica además de reconocer que intenta ser estricta, igual que con su alimentación.
Su entrenador personal, Bobby Rich, que también trabaja con David, revelaba a Women's Health que distribuye la rutina en tres bloques distintos.
En el bloque de fuerza la exartista suele pasar hasta 90 minutos, con la idea de “levantar entre cuatro y seis repeticiones y efectuar entre dos a dos minutos y medio de descanso entre cada serie”, un ritmo que también incentiva la parte aeróbica.
En cuanto al bloque de potencia, le dedica media hora y usa pesos menores para poder ganar velocidad con ejercicios en esas mismas seis repeticiones.
El tercer bloque es el de la resistencia, donde prioriza las repeticiones y no tanto el peso, elevando al máximo la parte del cardio, con hasta 20 repeticiones por serie. Por eso, este aspecto es algo complementario y suelen hacerlo durante el calentamiento.
“Si tienes tiempo para cinco sesiones a la semana, puedes conseguir un buen equilibrio entre fuerza y cardio; si solo tienes tiempo para dos o tres, prioriza lo que es importante”, indicaba el entrenador Rich.
Muchas veces se piensa únicamente en los ejercicios aeróbicos para conseguir la pérdida de peso, aunque la realidad es que incluir entrenamientos de fuerza puede contribuir notablemente al objetivo y a evitar el temido efecto rebote al dejar de entrenar.
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- El patrimonio de Juan del Val: empresas, un chalé de lujo y un gran éxito literario
- Bajar las pensiones a toda costa
- Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del Papa Francisco
- Andy Morales recibe el galardón a la trayectoria en los Premios Latino tras el final de Andy y Lucas y pone fecha a su debut en solitario