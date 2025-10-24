Transtorno hereditario
Muere a los 23 años la actriz Isabelle Tate por una enfermedad rara
La intérprete estaba diagnosticada de 'Charcot-Marie-Tooth', una enfermedad rara que le obligó a vivir en silla de ruedas durante algunas etapas de su vida.
Alexandra Costa
La actriz Isabelle Tate ha muerto a los 23 años de edad tras una década diagnosticada de 'Charcot-Marie-Tooth', una enfermedad rara que le obligó a vivir en silla de ruedas durante varias etapas de su vida.
"Isabelle estaba llena de pasión, una luchadora, y nunca se ponía excusas por el hecho de tener una discapacidad respecto a otras personas”, ha comunicado su agencia, que ha anunciado su fallecimiento.
“No conocía a Isabelle antes de filmar, pero no podría haber pedido a alguien mejor con quien trabajar en uno de mis primeros días en el set”, ha afirmado Hunter McVey, compañero en la serie '9-1-1: Nashville', donde la joven actriz interpreta a 'Julie'.
La enfermedad que sufría forma parte de "un grupo de trastornos hereditarios que causan lesiones en los nervios", según explica MayoClínic y que afectan principalmente a "brazos y piernas". "Provoca que los músculos sean más pequeños y más débiles", y también genera "pérdida de sensibilidad y contracciones musculares, y dificultad para caminar".
Es el caso de Isabelle Tote, a quien le fue diagnosticada a los 13 años de edad, obligándola a ir en silla de ruedas durante su adolescencia y, ocasionalmente, en muchas otras etapas.
