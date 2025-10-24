Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Camisetas de Messi y bebidas energéticas gratis: solo este viernes en Barcelona

Podrás participar en un sorteo para ganar productos de edición limitada y experiencias únicas

Messi renueva con el Inter Miami hasta 2028

Messi y Cristiano siguen haciendo historia y suman nuevos récords a su carrera

'Pop-up' de Más+ by Messi en Barcelona

'Pop-up' de Más+ by Messi en Barcelona / Jordi Cotrina / EPC

Cristina Sebastián

Barcelona
El exjugador del FC Barcelona Leo Messi ha anunciado a través de Instagram que su marca de bebidas, Más+, energéticas llega a España. Para celebrarlo, han organizado una tienda 'pop-up' este viernes, de 14.00 a 21.00 horas, en Barcelona.

Sorpresas y premios exclusivos

El futbolista ha confirmado que el evento tendrá lugar en el número 334 de la calle Mallorca, en la capital catalana. Así, los seguidores de Messi podrán conseguir premios exclusivos y disfrutar de la experiencia que, según anuncian en su web, estará "llena de sorpresas". Además, todos los asistentes tendrán la oportunidad de participar en un sorteo oficial de la marca Más+ by Messi.

¿Cómo participar?

Puedes participar en el sorteo de manera gratuita. Para hacerlo, tan solo es necesario registrarse en la página oficial de Más+ by Messi. En la entrada de la 'pop-up' se solicitará a los visitantes que enseñen el correo de confirmación del registro y, automáticamente, entrarán en el sorteo. Los participantes aspiran a ganar una botella firmada por Messi, productos de edición limitada y experiencias únicas.

Bebidas Más+ by Messi

El astro argentino lanzó el año pasado su marca de bebidas energéticas y fue todo un éxito en Estados Unidos, donde actualmente disfruta de la etapa final de su holgada y exitosa carrera futbolística. El producto es apto para todas las edades, ya que no contiene cafeína ni taurina. Existen cuatro sabores diferentes, todos sin edulcorantes ni colorantes: 

  • Orange d’or: Con sabor a naranja y mandarina. Su nombre está inspirado en el récord de ocho victorias de Messi en el Trofeo Balón de Oro.
  • Miami Punch: Con sabor a ponche de frutas. Este sabor hace referencia al equipo actual del futbolista, el Inter de Miami.
  • Limón Lime Ligue: Con sabor a lima y limón. El nombre del sabor hace honor al tiempo que Messi pasó jugando en la Liga de Campeones de la UEFA.
  • Berry Copa Crush: Con sabor a arándanos, frambuesas, cerezas y bayas de huasaí. Inspirado en los siete títulos de Copa del Rey de Messi con el Barcelona y su victoria en la Copa América con Argentina.

