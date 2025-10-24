Camisetas de Messi y bebidas energéticas gratis: solo este viernes en Barcelona

El exjugador del FC Barcelona Leo Messi ha anunciado a través de Instagram que su marca de bebidas, Más+, energéticas llega a España. Para celebrarlo, han organizado una tienda 'pop-up' este viernes, de 14.00 a 21.00 horas, en Barcelona.

Sorpresas y premios exclusivos

El futbolista ha confirmado que el evento tendrá lugar en el número 334 de la calle Mallorca, en la capital catalana. Así, los seguidores de Messi podrán conseguir premios exclusivos y disfrutar de la experiencia que, según anuncian en su web, estará "llena de sorpresas". Además, todos los asistentes tendrán la oportunidad de participar en un sorteo oficial de la marca Más+ by Messi.

¿Cómo participar?

Puedes participar en el sorteo de manera gratuita. Para hacerlo, tan solo es necesario registrarse en la página oficial de Más+ by Messi. En la entrada de la 'pop-up' se solicitará a los visitantes que enseñen el correo de confirmación del registro y, automáticamente, entrarán en el sorteo. Los participantes aspiran a ganar una botella firmada por Messi, productos de edición limitada y experiencias únicas.

Bebidas Más+ by Messi

El astro argentino lanzó el año pasado su marca de bebidas energéticas y fue todo un éxito en Estados Unidos, donde actualmente disfruta de la etapa final de su holgada y exitosa carrera futbolística. El producto es apto para todas las edades, ya que no contiene cafeína ni taurina. Existen cuatro sabores diferentes, todos sin edulcorantes ni colorantes: