Christian Vidal 'Torete', ex-youtuber de 32 años: "Los coches de segunda mano los podemos revender por cinco veces más"

'Torete' ha convertido su pasión por los automóviles en un negocio próspero. A sus 27 años, este joven emprendedor ha encontrado una fórmula efectiva para generar ingresos en el mercado de autos usados: comprarlos en subastas, repararlos y venderlos con un margen considerable.

"Adquiero vehículos en subastas que suelen tener algún golpe en la carrocería o problemas mecánicos, pero son reparaciones sencillas. En aproximadamente dos semanas ya están listos para vender", comenta Vidal en el canal de Adrián Sáenz.

Un negocio rentable

La inversión inicial depende del modelo, pero los beneficios pueden ser altos. "Compramos autos desde 500 hasta 10.000 euros, según el coche, y luego podemos venderlos por tres, cuatro o incluso cinco veces ese precio", asegura.

Lo que empezó como un hobby, se transformó en un proyecto consolidado. "Tenemos un taller propio con todo lo necesario para dejar los coches a punto, porque esto es algo que hacemos con pasión", relata.

Experiencia de un especialista en coches

George Smith, especialista en vehículos y creador de contenido, recomienda un modelo de segunda mano: "Cuesta menos de 6.000 euros y ofrece hasta 210 CV".

A pesar del éxito, el negocio tiene sus desafíos. Vidal admite que las subastas pueden ser complicadas e impredecibles. "Las subastas son un poco tediosas. A veces ganas la puja y recibes el coche de inmediato, pero otras veces tienes que esperar un mes para que se complete la transacción. No siempre es sencillo", explica.

Sin embargo, la actividad sigue siendo rentable. En ocasiones, Vidal decide vender rápidamente para mantener el flujo de efectivo. "Hay autos que compro sin buscar el máximo beneficio. Por ejemplo, un 206 GTI con algunas reparaciones lo compro por 500 euros y lo pongo a la venta por 1.100, y se vende rápido", comenta.

Otras veces, invierte en reparaciones más completas: "Decidimos arreglarlo nosotros, gastar unos 600 euros más y venderlo por 3.000". Con varios autos en juego cada mes, Vidal y su equipo manejan un volumen importante. "A veces pujamos por unos 50 coches. Si llegan 10 de golpe, podemos vender cinco rápidamente y sacarles un beneficio, y reparar los otros cinco para venderlos a mayor precio", concluye.