Tenía 12 años cuando ganó el Goya: así es Ivana Baquero, la actriz española de la nueva 'Spartacus'

El brutal y estilizado universo de 'Spartacus', una de las series más impactantes de la última década, se prepara para su esperado regreso a la pantalla. Tras años de silencio, la saga resucita con un giro argumental audaz bajo el título 'Spartacus: House of Ashur'. Esta nueva entrega explora una realidad alternativa: ¿qué hubiera pasado si el villano Ashur no hubiera muerto y hubiera conseguido su propio ludus de gladiadores? En medio de la sangre, la arena y la intriga, una actriz española se abre paso con fuerza, consolidando su estatus como uno de los talentos nacionales con mayor proyección internacional: Ivana Baquero.

Lejos de ser una recién llegada, Baquero es una veterana de la industria a pesar de su juventud. Su carrera es un testimonio de talento precoz, trabajo constante y una transición modélica de estrella infantil a actriz consolidada. Ahora, con su papel en esta superproducción de la cadena Starz+, se prepara para conquistar a una nueva legión de espectadores globales, demostrando que su nombre es sinónimo de versatilidad y solvencia interpretativa.

De niña prodigio a un récord histórico en los Goya

Para entender la magnitud de la carrera de Ivana Baquero, es imprescindible viajar en el tiempo hasta 2006. Con tan solo 12 años, fue elegida por el aclamado director Guillermo del Toro para protagonizar una de las obras maestras del cine fantástico contemporáneo: 'El laberinto del fauno'. Su interpretación de Ofelia, la niña que escapa de la cruda realidad de la posguerra española a través de un mundo mágico y aterrador, cautivó a la crítica y al público de todo el mundo. La película se convirtió en un fenómeno internacional y la actuación de Baquero fue su corazón emocional.

El reconocimiento en España fue rotundo. En la gala de los Premios Goya de 2007, hizo historia al ganar el galardón a Mejor Actriz Revelación. A día de hoy, casi dos décadas después, sigue ostentando el récord de ser la ganadora más joven en la historia de los premios. Este hito no fue un golpe de suerte, sino la confirmación de un talento excepcional que, en lugar de desvanecerse, supo cultivarse con inteligencia y paciencia, eligiendo proyectos que le permitieran crecer lejos de la sombra de su primer gran éxito.

Una carrera de transición hacia el panorama internacional

Superar el desafío de pasar de ser una estrella infantil a una actriz adulta respetada es uno de los mayores retos de la industria, e Ivana Baquero lo ha logrado con nota. Tras el éxito de 'El laberinto del fauno', construyó una filmografía sólida y diversa, alternando proyectos en España con producciones de habla inglesa que le abrieron las puertas de Hollywood. Su participación en la serie de fantasía 'Las crónicas de Shannara' (2016-2017) la posicionó en el radar de las grandes producciones televisivas estadounidenses.

En los últimos años, ha seguido consolidando su perfil internacional con películas como el thriller 'Feedback' (2019) o la comedia de terror 'Black Friday' (2021), demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros. Sin descuidar el mercado español, en 2025 volvió a la primera plana gracias a la película de Netflix 'La viuda negra', donde interpretó a Maje en un drama inspirado en un mediático caso real. Cada uno de estos papeles ha sido un paso firme en una trayectoria ascendente que ahora la lleva a uno de sus proyectos más ambiciosos.

Messia, su nuevo reto en la violenta arena de ‘House of Ashur’

En 'Spartacus: House of Ashur', Ivana Baquero se sumerge en un mundo de una crudeza visceral. Dará vida a Messia, una esclava que forma parte del círculo más íntimo y personal de Ashur. Su personaje, junto al de Hilara (interpretado por Jamaica Vaughan), será clave en la estructura de poder del nuevo ludus, navegando en un entorno donde la lealtad es un bien escaso y la supervivencia lo es todo. Este papel le exigirá no solo un gran despliegue dramático, sino también la capacidad de transmitir la complejidad de una mujer que lucha por encontrar su lugar en un mundo dominado por la brutalidad masculina.

La serie, que promete mantener el tono épico, violento y visualmente espectacular de su predecesora, tiene previsto su estreno en Estados Unidos el próximo 5 de diciembre a través de Starz+. Aunque todavía no hay fecha confirmada para su llegada a España, la expectación es máxima por ver a una de nuestras actrices más internacionales brillar en una de las franquicias televisivas más queridas y recordadas de los últimos tiempos.