Marcos Llorente responde a sus 'haters': "Hacéis que el mensaje llegue más lejos"

Sigue el runrún entorno a la figura de Marcos Llorente por el estilo de vida que lleva a cabo, pero el jugador del Atlético de Madrid ha querido volver a pronunciarse al respecto, en esta ocasión a través de su cuenta personal de Instagram. El '14' del club colchonero ya no puede más y ha enviado un mensaje a todos sus 'haters'.

El jugador comenta que cambio su mentalidad cuando descubrió "cómo funciona de verdad la luz, la biología, la naturaleza… y ves cómo puede transformar la salud y la vida de las personas, no puedes mirar hacia otro lado".

Gracias a la repercusión de su entrevista en 'El Partidazo de COPE', reconoce que ha sido una experiencia positiva dar a conocer su punto de vista sobre algunos aspectos de la vida, aunque también es consciente de la gran responsabilidad que conlleva expresar este tipo de discursos: "Es una responsabilidad muy grande pero sé al 100% que estoy en el camino correcto".

En el escrito, el futbolista del Atlético de Madrid expone que el sol y la luz natural son insustituibles para la salud, ya que son esenciales para el correcto funcionamiento de nuestras mitocondrias y nuestra biología

Además, asegura que pasar demasiado tiempo en interiores con luz artificial puede causar fatiga, desequilibrios hormonales y problemas metabólicos. Aunque no se puede reemplazar al sol, existen estrategias para compensar la falta de luz natural.

El objetivo que tiene es "despertar conciencia, cuestionar lo establecido, y ayudar a recuperar la salud natural que muchos han perdido", dejando claro que "no es negocio", sino que "propósito".

"Si piensas que lo hago por dinero, no nos compres. Si piensas que el sol es malo, tampoco", comenta en Instagram.

Para zanjar toda la polémica, el '14' del Atlético de Madrid agradece "a los que se ríen por TV, hacéis que el mensaje llegue más lejos", admitiendo que "sois muy importantes".