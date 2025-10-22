Los intereses comerciales (y no sentimentales) de Antonio Banderas para elegir la ubicación de la boda de su hija

Una semana más, las Mamarazzis vuelven a sentarse ante los micrófonos para repasar toda la actualidad de la prensa del corazón y las principales portadas de revista en un episodio del pódcast de EL PERIÓDICO a cargo, cómo no, de Laura Fa y Lorena Vázquez.

El capítulo de este miércoles se desarrolla entre multitudinarias presentaciones de libros en Madrid y bodas en prestigiosas fincas vallisoletanas, y que además cuenta con ajustes (y desajustes) de cuentas, posados y bailes virales.

La "verdadera historia" de Isabel Preysler

Ya es una realidad: Isabel Preysler ha presentado este miércoles su biografía. Una obra que esperábamos con ganas –como también esperábamos ver el nombre de Pilar Vidal, su autora, en algún rincón de la portada del libro– y que, con lo poco que hemos podido leer hasta ahora, no defrauda.

Con 'Mi verdadera historia' como título, las memorias de la socialité han sido un claro ajuste de cuentas con varios temas sobre los que siempre se le ha interpelado (y acusado), especialmente en materia amorosa. También ha habido capítulos para ahondar en la complicada relación entre Julio y Enrique Iglesias. Claramente posicionada del lado de su hijo, Preysler ha desvelado lo difícil que fue transmitirle a su exmarido que el deseo de su pequeño era seguir los pasos de su padre y dedicarse a la canción. De hecho, la financiación para el primer disco de Enrique tuvo que venir de su cuidador. ¿El resumen de la madre? "Julio no se portó con Enrique como un padre debería haber hecho".

Hasta las narices

En lo que a desamores se refiere, la también presentadora filipina deja a Miguel Boyer, Mario Vargas Llosa y Julio Iglesias de celosos. Y no solo eso. Sobre el tercero, cuenta cómo supo por una amiga de una infidelidad del cantante con una chica de origen cubano en Miami. Peor acabaron las cosas con el escritor, cuyas ocho cartas adjuntas en este libro, empalagosas hasta la saciedad, no hacen justicia desde luego a su Nobel de Literatura. Más significativa es la carta que ella le envía en diciembre de 2002, cuando le recrimina que su "mala educación" hace imposible la convivencia en casa y le echa en cara que su soberbia le impide disculparse siquiera por sus actitudes. En esta etapa, entran en juego dos mujeres, Flora y Vanesa; no hubo una tercera porque Preysler le mandó recoger sus cosas e irse.

Sin embargo, cabe destacar que de todas sus relaciones la que más daño le hizo tanto a ella como a su entorno –cuenta Preysler en su autobiografía– fue la de Boyer, a quien describe como el gran amor de su vida.

Pero no todo en el libro son conflictos amorosos: también hay páginas dedicadas íntegramente a las desavenencias de la marquesa con su cirujano estético. Concretamente, en el capítulo diez, bautizado como "Harta de mi nariz", habla de su accidentado paso por quirófano y cómo sus rinoplastias no dieron el resultado que ella esperaba.

¡Ya sabemos quién es Andy y quién es Lucas!

Y hablando de narices... hemos tenido que esperar a su separación musical, pero ¡ya sabemos quién es Andy y quién es Lucas! A esta complicada tarea ha ayudado Marta Riesco, gracias a quien hemos conocido la identidad de Álvaro, promotor del ya extinto dúo musical. Fue él quien desveló que Lucas mantiene una relación sentimental con su exmujer y madre de sus tres hijos, de nombre María José. Lejos de tratarse de un hallazgo inocuo, el descubrimiento tanto por parte del susodicho como de Soraya, expareja del cantante, dio lugar a rifirrafes y tensos encontronazos que se saldaron con la agresión de Lucas sobre Álvaro.

"Lucas es de agredir", han comentado las Mamarazzis, recordando que el músico también golpeó a su compañero y hermano de profesión, Andy, tal como confirmó la víctima en su paso por 'Fiesta' (sí, posteriormente se desdijo, probablemente por miedo a recibir una denuncia por no contar con un parte de lesiones, pero ahí quedan las pruebas en forma fotos de moratones en el abductor).

Más allá de sus conductas más o menos problemáticas, si por algo no conseguiremos diferenciar a Andy de Lucas es por sus problemas económicos. Ambos afrontan sus respectivas dificultades financieras: Andy, por una deuda familiar de 200.000 euros con Hacienda; Lucas, por las hipotecas de los cinco pisos que tiene en propiedad. "Cómo puede ser?", se preguntan las Mamarazzis tras conocerse este último dato, que contrasta con el hecho de que Andy viva todavía de alquiler.

El “sí, quiero” de Stella Banderas, escaparate del nuevo proyecto empresarial de su padre

La boda de la semana, como bien indica la portada de la revista '¡Hola!', que ha dividido el enlace en dos exclusivas, no fue otra que la de Stella Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, y su amor de toda la vida, Alex Gruszynski. La foto más buscada, sin embargo, no fue la de los novios, sino la del reencuentro de los padres de la novia. Ambos estuvieron presentes en una ceremonia con 250 invitados y una estética "gótica" al más puro estilo 'Outlander' o 'Miércoles'. Pero si algo llamó la atención de esta boda no fueron los lúgubres atuendos de los presentes, sino la ubicación donde se celebró: la finca y bodega Abadía Retuerta (Valladolid).

Por la pareja nupcial, conformada por una malagueña y uno de los grandes embajadores de la ciudad andaluza, cabría esperar que se dieran el "sí, quiero" en alguna localización a orillas del Mediterráneo. No fue así, pues para intercambiar alianzas se fueron hasta el lugar más recóndito de la comunidad de Castilla y León –"llegar por carretera es un infierno", aseguran las fuentes de las Mamarazzis–. ¿Entonces, por qué allí? La respuesta, según han podido saber en exclusiva Laura Fa y Lorena Vázquez, se halla en los intereses comerciales de un Antonio Banderas que recientemente entró a formar parte del grupo de socios de Enrique Valero, CEO de la finca propiedad de la compañía suiza Novartis. Entre los intereses del grupo se encuentra dinamizar este recinto y vender la exclusividad de cara a potenciales clientes extranjeros. De hecho, nada de lo que se sirve en estos eventos proviene de productores locales, por lo que apenas genera beneficios para los vecinos de la zona.

Posados pactados y bailes virales

El capítulo de esta semana llegaba a su conclusión con dos noticias que han dado que hablar esta semana. Por un lado, la nueva ilusión de Bigote Arrocet, expareja de la difunta María Teresa Campos que nos ha llegado de la mano de 'Lecturas'. Se trata de Mimi, una joven profesora caribeña de yoga, de 39 años, y de quien conocemos la apariencia gracias al supuesto robado –más posado que robado, tienen claro las Mamarazzis– durante su estancia en las islas Caicos. "Mimi no ha estado ni cinco minutos en una cama con Bigote Arrocet", ha zanjado aura Fa.

Antonio Banderas y Estella del Carmen

Por otro lado, otro de los personajes que ha acaparado titulares en los últimos días, sobre todo en redes sociales, es Gabriel Rufián. El político, cuyo vídeo bailando salsa con la actriz Ester Expósito se convirtió en noticia y apareció en la portada de '¡Hola!', habló en su paso por 'La Revuelta' de este encuentro, tan casual como sorprendente. Allí, dejó claro a David Broncano y a los espectadores que todo había sido fruto de la celebración del cumpleaños de un amigo en la que coincidieron varios grupos de amigos. ¡Que no cunda el pánico! Rufián sigue felizmente casado con Marta Pagola. Eso sí, las Mamarazzis tienen un mensaje para él, que todavía se sorprende del alcance que han tenido las imágenes: "Pareces nuevo".

