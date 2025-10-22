Alejandro Landero zanja los rumores sobre su situación: no vive en la calle y su carrera de actor "se acabó hace 33 años"

Lo que comenzó como un gesto de solidaridad vecinal en las colonias Roma y Condesa de la Ciudad de México, se transformó en cuestión de horas en un torbellino mediático que sacó de su retiro a Alejandro Landero, un actor alejado de los focos desde hace más de tres décadas. Un vídeo viral fue el catalizador de una historia que, aunque nacida de buenas intenciones, derivó en un bulo sobre su supuesta "situación de calle". Agobiado por la repentina y no deseada atención, el propio Landero ha tenido que salir al paso para aclarar su situación, desmentir las exageraciones y pedir, ante todo, que se respete su privacidad.

La narrativa del "actor de Televisa caído en desgracia" es un gancho mediático poderoso, y en este caso, se construyó a partir de una imagen potente: un hombre, acompañado de su perro y varios gatos en transportadoras, sentado en un camellón de un barrio bohemio de la capital. Sin embargo, la realidad, como ha explicado el propio protagonista, es mucho más compleja y menos dramática de lo que las redes sociales y algunos medios de comunicación quisieron pintar.

El vídeo que encendió la mecha: una petición de ayuda descontextualizada

Todo comenzó con un vídeo publicado en la red social X (antes Twitter) por la cuenta @LaRomaMex. En las imágenes se observa a Alejandro Landero en una banca, con sus mascotas, en una escena que a primera vista podría interpretarse como de desamparo. Una voz en off de una mujer pedía apoyo para "nuestro vecino, el actor Alejandro Landero, pues está en situación de calle". El clip, cargado de empatía, no tardó en viralizarse. Para facilitar la ayuda, incluso se adjuntó una cuenta bancaria del actor. La intención era clara: movilizar a la comunidad para ayudar a alguien que parecía necesitarlo.

Poco después, un segundo vídeo apareció en el mismo hilo, esta vez protagonizado por el propio Landero. Agradecido por el apoyo recibido, se le ve junto a una Volkswagen Combi de color rojo, explicando sus planes: viajar a Puerto Vallarta para iniciar un proyecto de concienciación sobre neurodivergencias, revelando que él mismo vive con autismo y TDAH. Este segundo clip era clave, pues mostraba a una persona con un plan y un objetivo, no a alguien sin rumbo. Sin embargo, el primer mensaje, más impactante y simplista, ya había calado. La narrativa del desamparo eclipsó por completo su proyecto personal y su verdadera situación. El poder del vídeo como herramienta de comunicación se mostró en su doble filo: capaz de movilizar ayuda, pero también de simplificar y distorsionar una realidad compleja.

De la solidaridad vecinal al asedio mediático

Una vez que la historia saltó a los medios de comunicación masivos, la bola de nieve se hizo imparable. Los titulares no tardaron en explotar el ángulo más sensacionalista: "Actor que compartió pantalla con Verónica Castro en Rosa Salvaje, se encuentra en situación de calle". La conexión con su pasado televisivo de hace más de treinta años sirvió para añadir dramatismo, construyendo un relato de auge y caída que resultaba irresistible para las audiencias. Lo que era una estancia temporal en su furgoneta mientras reunía recursos se convirtió, a ojos del público, en la prueba irrefutable de que dormía en la calle.

La situación escaló hasta convertirse en un verdadero acoso. Como se documentó en un tercer vídeo, esta vez grabado por la prensa, una horda de periodistas abordó a Landero en el mismo camellón. Las imágenes muestran a un hombre visiblemente incómodo, refugiado en su Combi, intentando cerrar la ventana mientras los micrófonos se agolpaban para captar sus palabras. La escena pasó de la preocupación vecinal a un circo mediático en menos de 48 horas, evidenciando la delgada línea que separa el interés informativo del hostigamiento, especialmente cuando se trata de figuras públicas retiradas.

La contundente versión de Landero: "Fue una nota mal informada"

Acorralado y molesto, Alejandro Landero ofreció respuestas cortas pero contundentes que desmantelaron el relato construido a su alrededor. "Fue una nota mal informada. Se exageraron cosas, pero todo está caminando como debe de ser", afirmó, tratando de poner fin al asedio. Aclaró que no estaba desamparado y que ya tenía una solución habitacional temporal. "Me van a prestar una casa y ya tengo para regresarme a Puerto Vallarta", explicó con la paciencia agotada. Su vehículo, la Combi roja, no era su hogar permanente, sino un refugio temporal para él y sus animales mientras organizaba su viaje.

Pero la frase más reveladora y definitiva llegó cuando le preguntaron por qué había abandonado su carrera artística. Con la ventana de su furgoneta casi cerrada, zanjó la cuestión con una sentencia que debería servir como epílogo de toda esta polémica: "La carrera de actor se acabó hace 33 años". Con estas palabras, Landero no solo se desvinculaba de la figura pública que los medios intentaban resucitar, sino que reivindicaba su derecho a ser un ciudadano anónimo con un proyecto de vida completamente diferente, lejos de los guiones y las cámaras que un día formaron parte de su pasado.