Este es el vino castellano con el que se brindó en la boda de Stella del Carmen Banderas

En el espectacular escenario de la Abadía de Retuerta, se celebró una unión que fusiona el glamour de Hollywood con las más profundas raíces españolas: la boda de Stella del Carmen. Hija de dos auténticos iconos del cine, el malagueño Antonio Banderas y la estrella estadounidense Melanie Griffith, Stella ha crecido entre dos mundos, heredando la elegancia de su madre y el carisma de su padre. A pesar de su linaje famoso, ha forjado un camino discreto y personal, y su enlace con el economista Alex Gruszynski fue un perfecto reflejo de ello: un evento íntimo y sofisticado.

En este ambiente cargado de significado, el momento culminante del brindis se reservó para un protagonista muy especial: el vino espumoso Palacio de Bornos Brut Nature. Esta elección se convirtió en el símbolo líquido de la unión, reflejando con sus cualidades la atmósfera del evento: frescura, sofisticación y un profundo carácter castellano que dialogaba con la solemnidad del monasterio.

Características de un vino excepcional

El Palacio de Bornos Brut Nature es una joya enológica de la D.O. Rueda, elaborado íntegramente con la uva autóctona 100% verdejo. Sus viñedos, situados en Pollos (Valladolid), están sometidos a un clima extremo que le otorga una acidez natural y una vivacidad únicas.

Su proceso de creación sigue el riguroso método tradicional, similar al del champán, que incluye una segunda fermentación en la propia botella y un prolongado periodo de crianza de 36 meses sobre sus lías. Este largo reposo es el secreto de su complejidad y elegancia, aportando:

un delicado color amarillo pálido con reflejos dorados y una burbuja fina y persistente. En nariz: un sugerente bouquet que combina aromas de flores blancas y fruta como la manzana verde, con notas más complejas de panadería y brioche, fruto de su larga crianza.

un sugerente bouquet que combina aromas de flores blancas y fruta como la manzana verde, con notas más complejas de panadería y brioche, fruto de su larga crianza. En boca: una textura cremosa y sedosa. En el paladar, destaca por su burbuja delicada, una acidez perfectamente equilibrada que aporta frescura y un final seco, nítido y de notable persistencia.

El sello de la bodega

Con más de cuarenta años de trayectoria, la bodega Palacio de Bornos es una de las pioneras y referentes de la D.O. Rueda. Su filosofía se basa en el respeto por la uva verdejo y la búsqueda de la máxima calidad. Este Brut Nature es la encarnación de su visión del "nuevo lujo": un producto auténtico, natural y de una presencia impecable.

La elección de este espumoso para un evento tan significativo no solo realzó el exquisito menú del chef Marc Segarra, sino que también rindió un sutil homenaje a la herencia española de la novia. Fue el brindis perfecto para un momento destinado a ser eterno.