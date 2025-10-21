Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La opinión de Juanma Castaño tras utilizar las gafas de Marcos Llorente: "Duermo mejor que nunca"

El presentador de 'El Partidazo de Cope' explicó cómo se sentía después de probarlas

Qué dicen los oftalmólogos sobre las gafas amarillas que utiliza Marcos Llorente

Juanma Castaño

Juanma Castaño

Ricardo Castelló

El estilo de vida de Marcos Llorente está en boca de todos, especialmente por las gafas amarillas que utiliza en zonas interiores, aunque muchas celebridades ya han copiado al jugador del Atlético de Madrid para ver si funcionan realmente. El último en hacero ha sido Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de Cope'.

Curiosamente, fue el propio periodista quien le hizo la entrevista que alcanzó una repercusión mundial por todo lo que dijo. Algo que sorprendió incluso al futbolista colchonero, y así se lo hizo saber al asturiano. "Está flipando con la repercusión", admitió Castaño tras hablar con Llorente.

El '14' del Atlético de Madrid confesó que "las gafas amarillas son para cuando estás durante el día en interiores. Fuera nunca hay que llevar gafas de ningún tipo porque los rayos del sol te tienen que dar en los ojos y en la piel, sin nada que lo interfiera".

Sobre las gafas de cristales rojos, Llorente admitió que "lo que hacen es filtrar toda esa luz azul en las lámparas, televisiones o teléfonos móviles que hacen que solo pase el rojo. Cuando voy a hoteles o viajes, si se ha ido el sol, me pongo las gafas rojas".

Marcos Llorente, con sus gafas amarillas

Marcos Llorente, con sus gafas amarillas / SPORT.es

Juanma Castaño copia a Marcos Llorente

El presentador de 'El Partidazo de Cope' decidió probar las gafas amarillas después de escuchar a Llorente, algo que sorprendió a todos los trabajadores de la emisora, ya que pensaban que no lo iba a hacer. Primero de todo, el asturiano empezó bromeando diciendo que "ya estoy en el mood".

Además, el periodista dejó a todo el mundo boquiabierto tras decir que "duermo mejor que nunca" y aseguró que es gracias a las gafas, pues "no había dormido así en la vida".

Por otra parte, Isaac Fouto declaró que está recibiendo "acoso todos los días", ya que no paran de preguntarle por redes sociales cómo conseguir las gafas amarillas.

Castaño ironizó diciendo que ahora "vea las cosas de otra manera", pero que jamás va a "expresarlas como Fouto", en una broma dirigida a su compañero.

