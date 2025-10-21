Kylian Mbappé no puede conducir el BMW de 140.000 euros que le regaló el Real Madrid: este es el motivo

Después de iniciar su segunda temporada con el Real Madrid, Kylian Mbappé se ha consagrado cada vez más como un factor fundamental del proyecto merengue, asentándose paulatinamente tanto en el terreno de juego como fuera de él.

En este sentido, tal y como es tradición dentro de la institución blanca, e incluso a pesar de que no puede manejar, el delantero francés ya ha recibido su coche oficial para la campaña 2025-2026: un BMW i7 de más de 140.000 euros, 5,40 metros de longitud y cerca de tres toneladas.

Se trata de uno de los modelos más costosos de la marca bávara, la cual es de las más populares entre los miembros del Real Madrid. Con sus puertas automáticas que se abren y cierran sin tocarlas, pantalla táctica 8K de casi 23 pulgadas con conexión 5G, sonido envolvente de la marca Bowers & Wilkins, es un lujo que no pasa en absoluto desapercibido.

Mbappé, durante el Real Madrid-Mallorca. / PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Además, para los interesados en la potencia del BMW i7, este está impulsado por dos motores eléctricos (uno en cada eje) que le conceden tracción integral al vehículo. El modelo particular de Mbappé, el xDrive60, cuenta con 544 CV (400 kW) y 745 Nm de par máximo, aunque también están alternativas como las siguientes:

BMW i7 eDrive50: 544 CV (400 kW) y 745 Nm de par máximo.

544 CV (400 kW) y 745 Nm de par máximo. BMW i7 M70 xDrive: 660 CV (485 kW) y 1.100 Nm de par máximo.

Sin embargo, el astro galo dependerá de un chófer para poder movilizarse dentro de la ciudad, ya que no tiene carnet de conducir. A pesar de que, con sus 26 años, puede acceder a él desde hace ocho, Mbappé siempre tuvo chófer durante su estadía en el PSG, siendo que el club lo puso a su disposición mientras obtenía el permiso.

No obstante, el francés nunca tuvo el carnet de conducir como una prioridad, por lo que nunca lo terminó de sacar. Fue inscrito en una autoescuela de París y estuvo en un par de clases, mas nunca atravesó el proceso completo para poder conducir libremente.

Por lo tanto, Mbappé dependerá nuevamente de un chófer para poder desplazarse a lo largo de Madrid, de manera que su codiciado BMW i7 estará en manos de un tercero hasta que, finalmente, obtenga la permisología necesaria para movilizarse en coche por cuenta propia.